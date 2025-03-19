Суд над тяжело больным экс-лидером свердловской ОПГ сорвался

20 марта 2025 в 11:24 Размер текста - 17 +

Судья был вынужден отложить процесс из-за состояния здоровья подсудимого (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге отложили судебное заседание над бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Клок и его адвокат не явились в суд. Дозвониться до защиты не получилось. Предварительно, Клок находится в московской больнице. Ранее его адвокат Никита Кошаков говорил, что состояние здоровья Михаила стало еще хуже. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отложили судебное заседание над бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Клок и его адвокат не явились в суд. Дозвониться до защиты не получилось. Предварительно, Клок находится в московской больнице. Ранее его адвокат Никита Кошаков говорил, что состояние здоровья Михаила стало еще хуже. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.