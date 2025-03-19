19 марта 2025

Суд над тяжело больным экс-лидером свердловской ОПГ сорвался

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Анисимова. Автодор. Курган, уголовное дело, приговор, судья, суд, судебное заседание
Судья был вынужден отложить процесс из-за состояния здоровья подсудимого (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге отложили судебное заседание над бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Клок и его адвокат не явились в суд. Дозвониться до защиты не получилось. Предварительно, Клок находится в московской больнице. Ранее его адвокат Никита Кошаков говорил, что состояние здоровья Михаила стало еще хуже.

Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге отложили судебное заседание над бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Клок и его адвокат не явились в суд. Дозвониться до защиты не получилось. Предварительно, Клок находится в московской больнице. Ранее его адвокат Никита Кошаков говорил, что состояние здоровья Михаила стало еще хуже. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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