Пермские ТОСы получили 3 млн рублей поддержки

Состоялась встреча активистов Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Собравшиеся обсудили реализацию региональной программы «Комфортный край», доступность медоборудования, ремонт дорог в отдаленных территориях, вопросы газификации, а также действующие меры поддержки ТОСов.
По словам главы Прикамья, муниципалитетам важно оказывать поддержку в установке и ремонте контейнерных площадок. Необходимо создавать условия для продажи местной продукции. Такие ярмарки будут дополнять общественные пространства.
«В крае активно ремонтируют Дома культуры. Сейчас региональный минкульт прорабатывает практики, чтобы распространить этот опыт на реновацию местных музеев. Кроме того, в планах преображать дворы в детских садах. Также сейчас будем оборудовать пляжи, чтобы жители могли безопасно отдыхать у воды. Уверен, что направления проекта „Комфортный край“ будут расширены», — добавил губернатор.
Сейчас проект насчитывает семь направлений. Год назад его пополнили такие инициативы, как: «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», в «Нашей улице». В рамках «Культурной реновации» стартовал ремонт детских школ искусств.
«Начали проектировать и возводить дома культуры. Заключили контракты на разработку проектов и строительство ледовых объектов. Всего в минувшем году завершили свыше 700 мероприятий. Их общий объем финансирования составил порядка 2 млрд рублей. В текущем году запланировано уже 900 мероприятий. Их бюджет увеличен на 1 млрд рублей», — отчиталась замминистра территориального развития Пермского края Ольга Чечиль.
Одним из ярких примеров реализации проектов стал ТОС в деревне Петровка Пермского округа. Там с помощью привлеченных средств появились детские площадки, уличные тренажеры, создан мемориал «Вечная память героям Великой Отечественной войны».
«Более того, в нашей территории теперь работает видеонаблюдение, появилось освещение, отремонтированы дороги и водопровод», — поделилась председатель ТОС «Нижнемуллинский» Мария Волкова.
В 2025 году движение ТОС празднует свое 35-летие. По этому случаю губернатор поблагодарил собравшихся за активность и неравнодушие. По мнению главы региона, ТОС — это не только надежный партнер, но и связующее звено между властью и населением. В муниципальных образованиях Прикамья на сегодняшний день работает порядка 670 ТОСов. Некоторые из них уже около трех десятков лет.
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