«Автомобилист» выиграл уральское дерби под занавес «регулярки» КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл магнитогорский «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на «УГМК-Арене» при 11 тысячах зрителей и завершилась со счетом 3:2 ( 1:0; 2:1; 0:1).
В составе хозяев отличились Артем Каштанов и Никита Камалов. А за «Металлург» забивали Робин Пресс и Трой Джозефс.
«Автомобилист» закончил «регулярку» на четвертой строчке с 89 очками. «Металлург» стал третьим (90 очков). Игры на вылет стартуют 26 марта, «Автомобилист» в первом раунде сыграет с казанским «Ак Барсом».
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