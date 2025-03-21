21 марта 2025

«Автомобилист» выиграл уральское дерби под занавес «регулярки» КХЛ

«Металлург» проиграл «Автомобилисту» в последнем матче перед Кубком Гагарина
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Игра прошла на новой арене
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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл магнитогорский «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на «УГМК-Арене» при 11 тысячах зрителей и завершилась со счетом 3:2 ( 1:0; 2:1; 0:1).

В составе хозяев отличились Артем Каштанов и Никита Камалов. А за «Металлург» забивали Робин Пресс и Трой Джозефс.

«Автомобилист» закончил «регулярку» на четвертой строчке с 89 очками. «Металлург» стал третьим (90 очков). Игры на вылет стартуют 26 марта, «Автомобилист» в первом раунде сыграет с казанским «Ак Барсом».

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл магнитогорский «Металлург» в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на «УГМК-Арене» при 11 тысячах зрителей и завершилась со счетом 3:2 ( 1:0; 2:1; 0:1). В составе хозяев отличились Артем Каштанов и Никита Камалов. А за «Металлург» забивали Робин Пресс и Трой Джозефс. «Автомобилист» закончил «регулярку» на четвертой строчке с 89 очками. «Металлург» стал третьим (90 очков). Игры на вылет стартуют 26 марта, «Автомобилист» в первом раунде сыграет с казанским «Ак Барсом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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