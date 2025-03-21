21 марта 2025

Екатеринбуржцы по часу ждут такси после концерта МакSим. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Людям приходится подолгу ждать очереди, чтобы уехать домой на такси
Людям приходится подолгу ждать очереди, чтобы уехать домой на такси Фото:

Екатеринбуржцы не могут уехать из «Екатеринбург — ЭКСПО» после концерта МакSим. Приложение такси указывает, что в очереди более 100 ожидающих, сообщил корреспондент URA.RU.

«После концерта нереально заказать такси. „Яндекс“ пишет, что я 107-я в очереди», — говорит корреспондент. Уехать удалось лишь спустя час. 

Концерт певицы посетило около 5000 человек. Кроме песен хором, шоу запомнилось предложением руки и сердца: ради выступления одна пара приехала из Ставропольского края.

Желающих уехать очень много
Желающих уехать очень много
Фото:

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Екатеринбуржцы не могут уехать из «Екатеринбург — ЭКСПО» после концерта МакSим. Приложение такси указывает, что в очереди более 100 ожидающих, сообщил корреспондент URA.RU. « После концерта нереально заказать такси. „Яндекс“ пишет, что я 107-я в очереди» , — говорит корреспондент. Уехать удалось лишь спустя час.  Концерт певицы посетило около 5000 человек. Кроме песен хором, шоу запомнилось предложением руки и сердца: ради выступления одна пара приехала из Ставропольского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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