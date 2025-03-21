Людям приходится подолгу ждать очереди, чтобы уехать домой на такси
Екатеринбуржцы не могут уехать из «Екатеринбург — ЭКСПО» после концерта МакSим. Приложение такси указывает, что в очереди более 100 ожидающих, сообщил корреспондент URA.RU.
«После концерта нереально заказать такси. „Яндекс“ пишет, что я 107-я в очереди», — говорит корреспондент. Уехать удалось лишь спустя час.
Концерт певицы посетило около 5000 человек. Кроме песен хором, шоу запомнилось предложением руки и сердца: ради выступления одна пара приехала из Ставропольского края.
Желающих уехать очень много
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