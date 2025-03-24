Соратник арестованного свердловского экс-авторитета попал под проверку СК

24 марта 2025 в 13:44 Размер текста - 17 +

Следователи опрашивают Андрея Овчинникова о преступлениях в девяностые Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге следователи проверяют членов различных криминальных группировок на причастность к преступлениям в девяностые, которые не удалось раскрыть сразу. В частности, по словам источника URA.RU, под проверку попал авторитет Алексей Трифонов (Трифон). Для этого, по словам собеседника, сыщики «плотно работают» с арестованным по делу об убийстве бывшим криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчиной). «Его опрашивают по старым делам, спрашивают про Трифона, который считался его соратником. Сам Овчина не особо интересен следователям. Вероятно, по уголовным делам он будет проходить в качестве свидетеля, если вообще эти дела возбудят», — считает источник агентства. В свердловском управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались. Оперативно связаться с Трифоновым не удалось. Овчинникова арестовали в январе после смерти народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева (Сенсей или Леша-Колдун). Последний раньше считался помощником экс-вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). По версии следствия, Овчинников во время застолья ударил ножом Суродеева и скрылся с места преступления. Через пару дней Сенсей скончался в больнице. Овчинников вину отрицает. Он уверяет, что лечился у Колдуна и уважал его. Сейчас экс-авторитет планирует стать участником спецоперации на Украине, но его не отпускают силовики. Новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге следователи проверяют членов различных криминальных группировок на причастность к преступлениям в девяностые, которые не удалось раскрыть сразу. В частности, по словам источника URA.RU, под проверку попал авторитет Алексей Трифонов (Трифон). Для этого, по словам собеседника, сыщики «плотно работают» с арестованным по делу об убийстве бывшим криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым (Овчиной). «Его опрашивают по старым делам, спрашивают про Трифона, который считался его соратником. Сам Овчина не особо интересен следователям. Вероятно, по уголовным делам он будет проходить в качестве свидетеля, если вообще эти дела возбудят», — считает источник агентства. В свердловском управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались. Оперативно связаться с Трифоновым не удалось. Овчинникова арестовали в январе после смерти народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева (Сенсей или Леша-Колдун). Последний раньше считался помощником экс-вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). По версии следствия, Овчинников во время застолья ударил ножом Суродеева и скрылся с места преступления. Через пару дней Сенсей скончался в больнице. Овчинников вину отрицает. Он уверяет, что лечился у Колдуна и уважал его. Сейчас экс-авторитет планирует стать участником спецоперации на Украине, но его не отпускают силовики. Новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.