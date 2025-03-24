В Свердловской области пассажирский автобус протаранил пиломатериалы. Фото

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Водитель автобуса пытался обогнуть препятствие
Водитель автобуса пытался обогнуть препятствие Фото:

В Свердловской области на дороге Курманка — село Мезенское пассажирский автобус №112 протаранил пиломатериалы. Водитель потерял управление, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автобуса КАВЗ, выполняющий рейс по маршруту № 112 „Заречный — село Боярка“, на подходе к конечной остановке потерял управление над транспортным средством. Это привело к съезду автобуса с дороги, с последующим наездом на пиломатериалы, лежащие возле частного жилого дома», — написали гаишники в своем telegram-канале.

За рулем автобуса оказался 27 летний парень, который менее полугода управлял автобусом. Он заявил полицейским, что пытался объехать препятствие, но потерял управление и съехал с дороги. Для расследования ДТП вызвали директора фирмы, которая обслуживает маршрут. По факту аварии проводится проверка.

Пиломатериалы лежали около частного дома
Пиломатериалы лежали около частного дома
Фото:

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В Свердловской области на дороге Курманка — село Мезенское пассажирский автобус №112 протаранил пиломатериалы. Водитель потерял управление, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель автобуса КАВЗ, выполняющий рейс по маршруту № 112 „Заречный — село Боярка“, на подходе к конечной остановке потерял управление над транспортным средством. Это привело к съезду автобуса с дороги, с последующим наездом на пиломатериалы, лежащие возле частного жилого дома», — написали гаишники в своем telegram-канале. За рулем автобуса оказался 27 летний парень, который менее полугода управлял автобусом. Он заявил полицейским, что пытался объехать препятствие, но потерял управление и съехал с дороги. Для расследования ДТП вызвали директора фирмы, которая обслуживает маршрут. По факту аварии проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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