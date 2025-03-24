В Петербурге появится монумент воина СВО с ребенком на руках

В Петербурге планируют поставить новый монумент, который будет отдавать дань уважения военнослужащим, освобождающим территории в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
«И еще один способ увековечить подвиг защитников Отечества. В Петербурге прославят военнослужащих, освобождающих территории новых регионов в ходе СВО. В городе появится ростовая скульптура воина с ребёнком на руках», — написал Бельский в своем telegram-канале. Эта композиция символизирует защиту и надежду на мирное будущее. Особенностью монумента станет его пьедестал, выполненный из керамических цветов, каждый из которых будут изготавливать жители города.
Созданием скульптуры займется известная художница Валерия Лошак, которая ранее руководила уникальными проектами в области монументальной живописи и скульптуры. Проект станет коллективным творчеством, в котором смогут принять участие все желающие. С 31 марта представители творческой группы начнут еженедельные выезды в различные районы города, чтобы каждый мог внести свой вклад в создание монумента.
Проект получил поддержку от местного отделения партии «Единая Россия». Депутаты всех уровней, активисты и сторонники партии активно включатся в процесс создания монумента. Планируется, что финальная презентация скульптуры состоится на конференции регионального отделения партии.
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