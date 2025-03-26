26 марта 2025

Соцфонд ХМАО озвучил график выплат пособий и пенсий в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО назвали даты выплаты пенсий в апреле
В ХМАО назвали даты выплаты пенсий в апреле Фото:

В Югре социальный фонд рассказал, когда перечислят пенсии и пособия. Средства начнут поступать на счета начиная с 3 апреля.

«3 апреля 2025 года через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; по беременности и родам; по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям; пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного», — сообщает ведомство. 4 апреля направят ежемесячную выплату из материнского капитала, 8 апреля — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

4, 10, 18, 22 апреля 2025 года через кредитные организации придет пенсия. Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее, пояснили специалисты.

Ранее URA.RU рассказало, в каком городе ХМАО самые высокие пенсии. В Урае пожилые люди получают самые высокие выплаты в регионе — почти 35,5 тысяч рублей. 

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В Югре социальный фонд рассказал, когда перечислят пенсии и пособия. Средства начнут поступать на счета начиная с 3 апреля. «3 апреля 2025 года через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; по беременности и родам; по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям; пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного», — сообщает ведомство. 4 апреля направят ежемесячную выплату из материнского капитала, 8 апреля — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. 4, 10, 18, 22 апреля 2025 года через кредитные организации придет пенсия. Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее, пояснили специалисты. Ранее URA.RU рассказало, в каком городе ХМАО самые высокие пенсии. В Урае пожилые люди получают самые высокие выплаты в регионе — почти 35,5 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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