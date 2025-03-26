Соцфонд ХМАО озвучил график выплат пособий и пенсий в апреле

В Югре социальный фонд рассказал, когда перечислят пенсии и пособия. Средства начнут поступать на счета начиная с 3 апреля.
«3 апреля 2025 года через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; по беременности и родам; по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям; пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного», — сообщает ведомство. 4 апреля направят ежемесячную выплату из материнского капитала, 8 апреля — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
4, 10, 18, 22 апреля 2025 года через кредитные организации придет пенсия. Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее, пояснили специалисты.
Ранее URA.RU рассказало, в каком городе ХМАО самые высокие пенсии. В Урае пожилые люди получают самые высокие выплаты в регионе — почти 35,5 тысяч рублей.
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