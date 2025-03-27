В Челябинске школьница покончила с собой

Труп школьницы нашли в квартире
В Челябинске в одной из квартир нашли труп восьмиклассницы. Как сообщил URA.RU источник, она покончила с собой.
«Труп нашли в квартире, где девочка проживала с родителями. К тому моменту она уже не подавала признаков жизни», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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