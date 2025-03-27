В Челябинске школьница покончила с собой

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Труп школьницы нашли в квартире
Труп школьницы нашли в квартире Фото:

В Челябинске в одной из квартир нашли труп восьмиклассницы. Как сообщил URA.RU источник, она покончила с собой.

«Труп нашли в квартире, где девочка проживала с родителями. К тому моменту она уже не подавала признаков жизни», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Челябинске в одной из квартир нашли труп восьмиклассницы. Как сообщил URA.RU источник, она покончила с собой. «Труп нашли в квартире, где девочка проживала с родителями. К тому моменту она уже не подавала признаков жизни», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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