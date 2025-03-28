В Екатеринбурге ГАИ перекроет дороги возле мечетей

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Ограничения введут ранним утром
Ограничения введут ранним утром Фото:

В Екатеринбурге 30 марта ограничат движение на улицах возле мечетей и молельных домов на время молитв мусульман в честь Ураза-байрама — исламского праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Следить за движением будут инспекторы ДПС. Ранним утром перекроют улицы:

  • С 03:00 до 10.00 - мечеть "Соборная", пер. Воронежский, 34
  • С 06:00 до 9.00 - молельный дом "Изге калимат", ул. Бажова. 219В, л.Д
  • С 06:00 до 9.00 - молельный дом "Изге калимат", ул. Артинская, 25
  • С 06:00 до 10.00 - мечеть "Абу -Ханифа", ул. Репина, 42
  • С 06:00 до 10.00 - мечеть "Рамазан", ул. Димитрова, 15
  • С 06:00 до 10.00 - мусульманский духовно-просветительский центр "Памяти защитников Отечества", ул. Дружининская, 4

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В Екатеринбурге 30 марта ограничат движение на улицах возле мечетей и молельных домов на время молитв мусульман в честь Ураза-байрама — исламского праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. Следить за движением будут инспекторы ДПС. Ранним утром перекроют улицы:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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