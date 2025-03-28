В Екатеринбурге ГАИ перекроет дороги возле мечетей

Ограничения введут ранним утром
В Екатеринбурге 30 марта ограничат движение на улицах возле мечетей и молельных домов на время молитв мусульман в честь Ураза-байрама — исламского праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
Следить за движением будут инспекторы ДПС. Ранним утром перекроют улицы:
- С 03:00 до 10.00 - мечеть "Соборная", пер. Воронежский, 34
- С 06:00 до 9.00 - молельный дом "Изге калимат", ул. Бажова. 219В, л.Д
- С 06:00 до 9.00 - молельный дом "Изге калимат", ул. Артинская, 25
- С 06:00 до 10.00 - мечеть "Абу -Ханифа", ул. Репина, 42
- С 06:00 до 10.00 - мечеть "Рамазан", ул. Димитрова, 15
- С 06:00 до 10.00 - мусульманский духовно-просветительский центр "Памяти защитников Отечества", ул. Дружининская, 4
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