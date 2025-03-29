29 марта 2025
28 марта 2025

Устранили проволочки: в Прикамье с июня запустят речной маршрут до Оханска и Осы

Минтранс Прикамья утвердил тарифы на перевозку по двум речным маршрутам
© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое ведомство утвердило показатели работы двух речных маршрутов
Краевое ведомство утвердило показатели работы двух речных маршрутов Фото:

В министерстве транспорта Прикамья утвердили показатели работы по двум речным маршрутам: Пермь — Оханск — Оса и Пермь — Закамск — Краснокамск. Навигация по первому — продлится с июня по август, по второму — с мая по сентябрь.

«Планируемый период навигации 2025 года по маршруту  Пермь — Оханск — Оса: с июня по август. Период навигации по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск: с начала мая по конец сентября», — на данные ведомства ссылается Business Class.

По первому направлению будет совершено вместе с обратом 75 рейсов. Цена составит 2,86 рубля за километр. Общая протяженность пути —193 километров. Стоимость одного билета в обе стороны — 1052 рубля. С маршрута за сезон планируют получить порядка 29,3 млн рублей.

На направлении из Перми в Закамск (18 километров) будет выполнено 30 рейсов с 1 по 31 мая. На маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск (45 километров) запланировано 138 рейсов с 1 июня по 30 сентября. Тариф на перевозку — 25 рублей за километр. Чтобы запустить суда, потребуются дополнительные вложения. Это примерно 42,4 млн рублей субсидий.

Ранее в региональном минтрансе заявляли, что не собираются запускать маршрут до Оханска и Осы. Проблемы возникли с подтверждением от перевозчика. В Прикамье неделю назад объявили аукцион по разработке плана развития водных пассажирских перевозок на 10 лет.

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В министерстве транспорта Прикамья утвердили показатели работы по двум речным маршрутам: Пермь — Оханск — Оса и Пермь — Закамск — Краснокамск. Навигация по первому — продлится с июня по август, по второму — с мая по сентябрь. «Планируемый период навигации 2025 года по маршруту  Пермь — Оханск — Оса: с июня по август. Период навигации по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск: с начала мая по конец сентября», — на данные ведомства ссылается Business Class. По первому направлению будет совершено вместе с обратом 75 рейсов. Цена составит 2,86 рубля за километр. Общая протяженность пути —193 километров. Стоимость одного билета в обе стороны — 1052 рубля. С маршрута за сезон планируют получить порядка 29,3 млн рублей. На направлении из Перми в Закамск (18 километров) будет выполнено 30 рейсов с 1 по 31 мая. На маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск (45 километров) запланировано 138 рейсов с 1 июня по 30 сентября. Тариф на перевозку — 25 рублей за километр. Чтобы запустить суда, потребуются дополнительные вложения. Это примерно 42,4 млн рублей субсидий. Ранее в региональном минтрансе заявляли, что не собираются запускать маршрут до Оханска и Осы. Проблемы возникли с подтверждением от перевозчика. В Прикамье неделю назад объявили аукцион по разработке плана развития водных пассажирских перевозок на 10 лет.
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