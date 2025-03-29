Жительнице Лысьвы компенсировали моральный вред из-за прорыва канализации

Городской водоканал Лысьвы (Пермский край) выплатит местной жительнице 88 тысяч рублей компенсации морального вреда. После порыва канализации ее квартира стала непригодной для проживания. Женщина страдала из-за вынужденного переезда к матери, сообщается на сайте региональной службы судебных приставов.
«После затопления подвала дома канализационными стоками жительнице Лысьвы пришлось переехать к матери. Квартира на цокольном этаже стала непригодной для жизни: помещение пропиталось запахом нечистот, а из-за постоянной сырости расплодились насекомые», — рассказали в ведомстве.
Сначала ситуацию спасали регулярные откачки нечистот из люка, находившегося в полу жилого помещения. Но этого оказалось недостаточно, потому что предприятие не устраняло причину затопления. Авария произошла из-за непроходимости центрального коллектора, за который отвечало муниципальное предприятие «Лысьвенский городской водоканал».
Собственница квартиры подала иск с требованием возместить моральные страдания, вызванные вынужденным переселением из квартиры. Суд признал, что водоканал недобросовестно исполняет обязанности по содержанию принадлежащего имущества. С организации взыскано 88 тысяч в пользу пострадавшей. В эту сумму также включен штраф за нарушение закона о защите прав потребителей. Предприятие быстро перечислило женщине деньги, чтобы избежать ареста имущества.
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