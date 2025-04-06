Подполье: ВСУ стягивают технику к Одессе для нового наступления

Западные страны активно поставляют вооружение на Украину, что позволяет украинской армии готовиться к новым наступательным операциям. О значительном количестве военной техники и крылатых ракет, поступающих через порты Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«И 02.07 состав порожняка в порт... 02.09 встречно — тяжелый... Кофе для переговоров по шесть вагонов разгружают!!!! Что-то тяжелое, локомотив еле и тихо прет...» — написал Лебедев в своем telegram-канале. По его словам, в порту наблюдается высокая активность, и «жизнь кипит».
По информации координатора, на фронт доставляются дальнобойные ракеты и значительное количество западных беспилотников-носителей. Эти устройства способны переносить несколько десятков меньших БПЛА. Запуск дронов-носителей происходит на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.
Кроме того, на Украину доставляются французские военные вертолеты в разобранном виде для последующей сборки, рассказал Лебедев. Их транспортировка и сборка осуществляются не через одесский порт, а через такие города, как Черновцы и Львов. Уже зафиксированы случаи появления таких вертолетов в Гайсине в Винницкой области.
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