Подполье: ВСУ стягивают технику к Одессе для нового наступления

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ВСУ готовятся в новому наступлению
ВСУ готовятся в новому наступлению Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны активно поставляют вооружение на Украину, что позволяет украинской армии готовиться к новым наступательным операциям. О значительном количестве военной техники и крылатых ракет, поступающих через порты Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«И 02.07 состав порожняка в порт... 02.09 встречно — тяжелый... Кофе для переговоров по шесть вагонов разгружают!!!! Что-то тяжелое, локомотив еле и тихо прет...» — написал Лебедев в своем telegram-канале. По его словам, в порту наблюдается высокая активность, и «жизнь кипит».

По информации координатора, на фронт доставляются дальнобойные ракеты и значительное количество западных беспилотников-носителей. Эти устройства способны переносить несколько десятков меньших БПЛА. Запуск дронов-носителей происходит на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

Кроме того, на Украину доставляются французские военные вертолеты в разобранном виде для последующей сборки, рассказал Лебедев. Их транспортировка и сборка осуществляются не через одесский порт, а через такие города, как Черновцы и Львов. Уже зафиксированы случаи появления таких вертолетов в Гайсине в Винницкой области.

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Западные страны активно поставляют вооружение на Украину, что позволяет украинской армии готовиться к новым наступательным операциям. О значительном количестве военной техники и крылатых ракет, поступающих через порты Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «И 02.07 состав порожняка в порт... 02.09 встречно — тяжелый... Кофе для переговоров по шесть вагонов разгружают!!!! Что-то тяжелое, локомотив еле и тихо прет...» — написал Лебедев в своем telegram-канале. По его словам, в порту наблюдается высокая активность, и «жизнь кипит». По информации координатора, на фронт доставляются дальнобойные ракеты и значительное количество западных беспилотников-носителей. Эти устройства способны переносить несколько десятков меньших БПЛА. Запуск дронов-носителей происходит на значительном расстоянии от линии боевого столкновения. Кроме того, на Украину доставляются французские военные вертолеты в разобранном виде для последующей сборки, рассказал Лебедев. Их транспортировка и сборка осуществляются не через одесский порт, а через такие города, как Черновцы и Львов. Уже зафиксированы случаи появления таких вертолетов в Гайсине в Винницкой области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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