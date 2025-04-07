Песков выступил за мирное урегулирование «ядерной проблемы» Ирана

Глава МИД Ирана заявил о готовности страны вести переговоры с использованием посредников. В качестве ответа на эту инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова сделать все для мирного урегулирования вопроса.
«Мы находимся в постконсультационной стадии с иранскими партнерами. В том числе по ядерной сделке… Этот процесс будет продолжаться. РФ готова сделать все возможное, чтобы урегулировать эти вопросы политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков во время конференц-колла.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что представители России, Китая и Исламской Республики Иран соберутся в Москве 7 или 8 апреля для проведения трехсторонних переговоров по вопросам, касающимся иранской ядерной программы. Также обсуждение будет касаться реализации Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.
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