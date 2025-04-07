Песков выступил за мирное урегулирование «ядерной проблемы» Ирана

Песков: РФ готова на все для мирного урегулирования ядерной проблемы Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что РФ готова на все для решения «ядерной проблемы»
Песков заявил, что РФ готова на все для решения «ядерной проблемы» Фото:

Глава МИД Ирана заявил о готовности страны вести переговоры с использованием посредников. В качестве ответа на эту инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова сделать все для мирного урегулирования вопроса.

«Мы находимся в постконсультационной стадии с иранскими партнерами. В том числе по ядерной сделке… Этот процесс будет продолжаться. РФ готова сделать все возможное, чтобы урегулировать эти вопросы политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что представители России, Китая и Исламской Республики Иран соберутся в Москве 7 или 8 апреля для проведения трехсторонних переговоров по вопросам, касающимся иранской ядерной программы. Также обсуждение будет касаться реализации Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

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Глава МИД Ирана заявил о готовности страны вести переговоры с использованием посредников. В качестве ответа на эту инициативу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова сделать все для мирного урегулирования вопроса. «Мы находимся в постконсультационной стадии с иранскими партнерами. В том числе по ядерной сделке… Этот процесс будет продолжаться. РФ готова сделать все возможное, чтобы урегулировать эти вопросы политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что представители России, Китая и Исламской Республики Иран соберутся в Москве 7 или 8 апреля для проведения трехсторонних переговоров по вопросам, касающимся иранской ядерной программы. Также обсуждение будет касаться реализации Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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