В «Урал Опера Балет» создали попечительский совет

Первое заседание попечительского совета прошло 4 апреля Фото: пресс-служба Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

В «Урал Опера Балет» появился попечительский совет, который будет помогать театру развиваться и продвигать оперное и балетное искусство в Свердловской области. Первое заседание прошло 4 апреля, а инициатором идеи стал Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).

«Благодаря профессиональной команде театр уже сегодня добился выдающихся результатов, уральские постановки и проекты находятся в фокусе внимания прессы и публики. Сегодня перед Екатеринбургским театром оперы и балета стоит амбициозная цель развить этот успех, а мы, как участники совета, ставим перед собой задачу помочь театру в продвижении оперного и балетного искусства, обеспечив долгосрочное планомерное развитие», — отметил избранный председатель попечительского совета Михаил Ходоровский.

В состав совета вошли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, президент «Группы Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев, гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и директор оперного театра Андрей Шишкин. Ходоровский выразил надежду, что в дальнейшем попечителей будет еще больше.

По словам Шишкина, совет намерен помочь театру в модернизации технического оснащения сцены и реализации масштабных проектов. Например, появится «Фонд поддержки и развития Екатеринбургского академического театра оперы и балета», в учреждении возобновят показ оперы «Севильский цирюльник» и балета «Баядерка» в канонической версии Мариинского театра и новом оформлении, пройдет мировая премьера балета «Клептомания».

«Уверен, что при содействии попечительского совета театр станет еще более привлекательным для ценителей оперы и балета. Мы не только сохраним темп запуска и высокое качество новых постановок, но и создадим современные, более комфортные условия для зрителей и артистов в здании театра», — подчеркнул директор «Урал Опера Балет».

«Урал Опера Балет» — один из лидеров российской музыкальной сцены. Театр имеет в копилке множество достижений: 26 призов фестиваля «Золотая Маска», награды Национальной оперной премии «Онегин», оперной премии Casta Diva, регионального конкурса «Браво!», премии губернатора Свердловской области.