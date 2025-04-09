На участке трассы М-5 в Челябинской области на три недели вводится реверс

На участке трассы М-5 между поворотом на поселок Волково и Симом (Челябинская область) с 10 апреля вводится реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения из-за ремонта продлятся до 1 мая.
«Временное ограничение в виде реверса (светофор) вводится с 10 апреля по 1 мая на участке между поворотом на поселок Волково и Симом. Причина — проведение работ по ремонту», — уточнили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
В ведомстве отметили, что движение из-за ограничений будет затруднено. Водителей просят учитывать эту информацию.
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