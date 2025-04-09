На участке трассы М-5 в Челябинской области на три недели вводится реверс

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Реверсивное движение со светофором вблизи Сима вводят до 1 мая
Реверсивное движение со светофором вблизи Сима вводят до 1 мая Фото:

На участке трассы М-5 между поворотом на поселок Волково и Симом (Челябинская область) с 10 апреля вводится реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения из-за ремонта продлятся до 1 мая.

«Временное ограничение в виде реверса (светофор) вводится с 10 апреля по 1 мая на участке между поворотом на поселок Волково и Симом. Причина — проведение работ по ремонту», — уточнили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

В ведомстве отметили, что движение из-за ограничений будет затруднено. Водителей просят учитывать эту информацию.

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На участке трассы М-5 между поворотом на поселок Волково и Симом (Челябинская область) с 10 апреля вводится реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничения из-за ремонта продлятся до 1 мая. «Временное ограничение в виде реверса (светофор) вводится с 10 апреля по 1 мая на участке между поворотом на поселок Волково и Симом. Причина — проведение работ по ремонту», — уточнили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. В ведомстве отметили, что движение из-за ограничений будет затруднено. Водителей просят учитывать эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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