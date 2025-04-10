В Перми ищут знатока сладостей для проведения мастер-классов на эспланаде

Первый пермский музей сладостей, который располагается в одном из холмов на эспланаде в центре краевой столицы, ищет экскурсовода. За работу с гибким графиком предлагают платить до 40 тысяч рублей.
«Требуется экскурсовод (музейный педагог). Функционал: проведение экскурсионно-познавательных и обучающих мероприятий, организация творческих и кулинарных мастер-классов, организация записи, написание текстов для социальных сетей, консультирование в сувенирном магазине и кафе. Зарплата — до 40 тысяч рублей», — сообщается на сайте по поиску работы.
Для кандидатов на должность желателен опыт работы в музейной деятельности, неоконченное высшее или высшее образование. График работы — с 10:00 до 20:00, при этом персональный график может быть гибким, включать вечера, выходные и праздничные дни.
Проект по развитию музея реализует пермская кондитерская фабрика. В холме размещена музейная экспозиция, площадка для мастер-классов, сувенирный магазин и кофейня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.
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