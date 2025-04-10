Вылет рейса из Нижневартовска (ХМАО) по маршруту в села Ларьяк и Корлики перенесен на 11 апреля в 9:10 часов. По данным онлайн-табло аэропорта вылета, рейс перенесен на сутки.
«Рейс Нижневартовск — Ларьяк — Корлики 10 апреля в 9:10 задержан. Ожидаемое время вылета 11 апреля в 9:10», — сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска.
Также уточняется, что причиной задержки вылета стали плохие метеоусловия. Полет выполняет авиакомпания «Нижневартовскавиа».
Из-за резкого потепления в Нижневартовском районе ХМАО, которое привело к закрытию зимних автодорог, было принято решение организовать воздушные перевозки для связи с отдаленными населенными пунктами. Они запущены со 2 апреля и выполняются трижды в неделю.
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