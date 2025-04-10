10 апреля 2025

В ХМАО на сутки задержан рейс в отдаленные села. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры сутки ждут вылета
Пассажиры сутки ждут вылета Фото:

Вылет рейса из Нижневартовска (ХМАО) по маршруту в села Ларьяк и Корлики перенесен на 11 апреля в 9:10 часов. По данным онлайн-табло аэропорта вылета, рейс перенесен на сутки.

Рейс задержан из-за плохой погоды
Рейс задержан из-за плохой погоды
Фото:

«Рейс Нижневартовск — Ларьяк — Корлики 10 апреля в 9:10 задержан. Ожидаемое время вылета 11 апреля в 9:10», — сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска.

Также уточняется, что причиной задержки вылета стали плохие метеоусловия. Полет выполняет авиакомпания «Нижневартовскавиа».

Из-за резкого потепления в Нижневартовском районе ХМАО, которое привело к закрытию зимних автодорог, было принято решение организовать воздушные перевозки для связи с отдаленными населенными пунктами. Они запущены со 2 апреля и выполняются трижды в неделю.

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Вылет рейса из Нижневартовска (ХМАО) по маршруту в села Ларьяк и Корлики перенесен на 11 апреля в 9:10 часов. По данным онлайн-табло аэропорта вылета, рейс перенесен на сутки. «Рейс Нижневартовск — Ларьяк — Корлики 10 апреля в 9:10 задержан. Ожидаемое время вылета 11 апреля в 9:10», — сообщается на сайте аэропорта Нижневартовска. Также уточняется, что причиной задержки вылета стали плохие метеоусловия. Полет выполняет авиакомпания «Нижневартовскавиа». Из-за резкого потепления в Нижневартовском районе ХМАО, которое привело к закрытию зимних автодорог, было принято решение организовать воздушные перевозки для связи с отдаленными населенными пунктами. Они запущены со 2 апреля и выполняются трижды в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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