Челябинский меткомбинат отказался платить дивиденды за 2024 год

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) отказался платить дивиденды за 2024 год. Такое решение принял совет директоров компании.
«В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством», — отмечено в решении руководящего органа предприятия.
Последнее слово останется за акционерами. Им предстоит прислушаться или отклонить рекомендацию совета директоров. Принимать решение им придется, учитывая финансовое состояние ЧМК. В 2024 году чистый убыток компании увеличился в четыре раза — до 6,708 млрд рублей. Финансовые трудности в 2025 году сохранились: «Новатэк-Челябинск» взыскивает через суд неоплаченные поставки газа в январе. Сумма долга составила почти миллиард рублей.
В июне 2024 года акционеры учли рекомендацию совета директоров. От выплаты дивидендов комбинат тогда отказался.
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