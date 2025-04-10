10 апреля 2025

Челябинский меткомбинат отказался платить дивиденды за 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет директоров ЧМК рекомендовал акционерам не платить дивидендов
Совет директоров ЧМК рекомендовал акционерам не платить дивидендов Фото:

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) отказался платить дивиденды за 2024 год. Такое решение принял совет директоров компании.

«В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством», — отмечено в решении руководящего органа предприятия.

Последнее слово останется за акционерами. Им предстоит прислушаться или отклонить рекомендацию совета директоров. Принимать решение им придется, учитывая финансовое состояние ЧМК. В 2024 году чистый убыток компании увеличился в четыре раза — до 6,708 млрд рублей. Финансовые трудности в 2025 году сохранились: «Новатэк-Челябинск» взыскивает через суд неоплаченные поставки газа в январе. Сумма долга составила почти миллиард рублей. 

В июне 2024 года акционеры учли рекомендацию совета директоров. От выплаты дивидендов комбинат тогда отказался.

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Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) отказался платить дивиденды за 2024 год. Такое решение принял совет директоров компании. «В связи с получением обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством», — отмечено в решении руководящего органа предприятия. Последнее слово останется за акционерами. Им предстоит прислушаться или отклонить рекомендацию совета директоров. Принимать решение им придется, учитывая финансовое состояние ЧМК. В 2024 году чистый убыток компании увеличился в четыре раза — до 6,708 млрд рублей. Финансовые трудности в 2025 году сохранились: «Новатэк-Челябинск» взыскивает через суд неоплаченные поставки газа в январе. Сумма долга составила почти миллиард рублей.  В июне 2024 года акционеры учли рекомендацию совета директоров. От выплаты дивидендов комбинат тогда отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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