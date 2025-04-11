Экс-невестка Кадышевой заявила, что певица тяжело больна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерты Кадышевой в конце марта были отменены из-за плохого самочувствия певицы
Концерты Кадышевой в конце марта были отменены из-за плохого самочувствия певицы Фото:

Певица Надежда Кадышева страдает от серьезного заболевания и вынуждена постоянно принимать лекарства. Об этом сообщила ее бывшая невестка Габриелла Мерман.

«Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках», — заявила Мерман в интервью журналу Starhit. Она добавила, что певица фактически живет в изоляции, так как у нее даже нет телефона. 

Ранее концерт народной артистки России Надежды Кадышевой в Ульяновске, запланированный на 31 марта, был отменен из-за плохого самочувствия певицы. Также было отменено выступление в Пензе 29 марта, которое перенесли на 19 мая, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Надежда Кадышева страдает от серьезного заболевания и вынуждена постоянно принимать лекарства. Об этом сообщила ее бывшая невестка Габриелла Мерман. «Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках», — заявила Мерман в интервью журналу Starhit. Она добавила, что певица фактически живет в изоляции, так как у нее даже нет телефона.  Ранее концерт народной артистки России Надежды Кадышевой в Ульяновске, запланированный на 31 марта, был отменен из-за плохого самочувствия певицы. Также было отменено выступление в Пензе 29 марта, которое перенесли на 19 мая, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...