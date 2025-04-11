Экс-невестка Кадышевой заявила, что певица тяжело больна

Певица Надежда Кадышева страдает от серьезного заболевания и вынуждена постоянно принимать лекарства. Об этом сообщила ее бывшая невестка Габриелла Мерман.
«Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках», — заявила Мерман в интервью журналу Starhit. Она добавила, что певица фактически живет в изоляции, так как у нее даже нет телефона.
Ранее концерт народной артистки России Надежды Кадышевой в Ульяновске, запланированный на 31 марта, был отменен из-за плохого самочувствия певицы. Также было отменено выступление в Пензе 29 марта, которое перенесли на 19 мая, передает «Национальная служба новостей».
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