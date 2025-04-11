Госкорпорация в первом квартале 2026 года выставит на аукцион крупный участок в Сосновском районе. Всего по проекту КРТ планируется реализовать 82 гектара земли. На территории можно будет возвести крупный микрорайон, сообщается на сайте ДОМ РФ.
«Незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земельные участки. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью автомобильной дороги регионального значения — Новоградским трактом», — сообщается на сайте.
Земли расположены около коттеджных поселков Садовый, Вавиловец, недалеко от озера большой Кременкуль, рядом с поселком Терема. В соответствии с проектом о комплексном развитии территории на участке можно будет строить жилые дома, маазины, аптеки, также необходимо будет возвести социально-значимые объекты.
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