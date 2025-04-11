ДОМ РФ выставит на торги земли под крупный микрорайон под Челябинском. Фото

Госкорпорация продаст с молотка земли под Челябинском в начале 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Торги по продаже земли в Сосновском районе пройдут в первом квартале 2024 года
Торги по продаже земли в Сосновском районе пройдут в первом квартале 2024 года Фото:

Госкорпорация в первом квартале 2026 года выставит на аукцион крупный участок в Сосновском районе. Всего по проекту КРТ планируется реализовать 82 гектара земли. На территории можно будет возвести крупный микрорайон, сообщается на сайте ДОМ РФ.

«Незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земельные участки. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью автомобильной дороги регионального значения — Новоградским трактом», — сообщается на сайте.

Земли расположены около коттеджных поселков Садовый, Вавиловец, недалеко от озера большой Кременкуль, рядом с поселком Терема. В соответствии с проектом о комплексном развитии территории на участке можно будет строить жилые дома, маазины, аптеки, также необходимо будет возвести социально-значимые объекты.

Сосновский район, на продажу выставят 82 гектара
Сосновский район, на продажу выставят 82 гектара
Фото:
На территории построят жилые дома, магазины, аптеки и соцобъекты по проекту КРТ
На территории построят жилые дома, магазины, аптеки и соцобъекты по проекту КРТ
Фото:

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Госкорпорация в первом квартале 2026 года выставит на аукцион крупный участок в Сосновском районе. Всего по проекту КРТ планируется реализовать 82 гектара земли. На территории можно будет возвести крупный микрорайон, сообщается на сайте ДОМ РФ. «Незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земельные участки. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью автомобильной дороги регионального значения — Новоградским трактом», — сообщается на сайте. Земли расположены около коттеджных поселков Садовый, Вавиловец, недалеко от озера большой Кременкуль, рядом с поселком Терема. В соответствии с проектом о комплексном развитии территории на участке можно будет строить жилые дома, маазины, аптеки, также необходимо будет возвести социально-значимые объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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