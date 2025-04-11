Военкор из Екатеринбурга отреагировал на санкции Зеленского

Руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин обрадовался санкциям, которые ввел против него президент Украины Владимир Зеленский. Об этом военный корреспондент рассказал URA.RU.
«Никогда не задумывался о попадании под украинские санкции. Однако считаю, что я попал в компанию достойных, уважаемых людей. По большому счету все равно, но какая-то нотка приятная присутствует», — пояснил военкор. Он добавил, что сам недавно узнал о наложенных санкциях.
Указ об их введении Зеленский подписал 11 апреля. Помимо Бородкина, под них попали еще один екатеринбургский журналист Илья Ушенин, военный эксперт Борис Джерелиевский, военкор Александр Сладков, телеведущий Андрей Норкин и другие.
Анатолий Бородкин ровно год назад выступал перед студентами факультета журналистики Уральского федерального университета, рассказав о специфике работы военкоров. Корреспондент URA.RU тоже побывал на встрече и услышал, как готовятся сюжеты о спецоперации на Украине и снимаются яркие кадры, все важное из выступления Бородкина — агентство собрало в отдельном материале.
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