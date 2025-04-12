Рютте заподозрил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у России якобы есть планы на размещение ядерного оружия (ЯО) в космосе. Своими мыслями он поделился в интервью немецкой газете.
«Россия, по-видимому, изучает возможность размещения в космосе ядерного оружия, способного одним махом уничтожить сотни спутников», — передает слова Рютте издание Welt am Sonntag. Он также допускает, что в этом случае Россия якобы может применить ЯО против космических спутников западных государств. Если это произойдет, считает Рютте, то последствия для мира окажутся фатальными.
Сегодня, 12 апреля, стало известно о возможном сотрудничестве в космосе между Россией и США. Целью такого партнерства может стать совместное создание базы на Марсе.
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