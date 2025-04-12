Рютте заподозрил Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе

Рютте: Россия может разместить и применить ядерное оружие в космосе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия может использовать ядерное оружие в космосе, считает Марк Рютте
Россия может использовать ядерное оружие в космосе, считает Марк Рютте Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у России якобы есть планы на размещение ядерного оружия (ЯО) в космосе. Своими мыслями он поделился в интервью немецкой газете.

«Россия, по-видимому, изучает возможность размещения в космосе ядерного оружия, способного одним махом уничтожить сотни спутников», — передает слова Рютте издание Welt am Sonntag. Он также допускает, что в этом случае Россия якобы может применить ЯО против космических спутников западных государств. Если это произойдет, считает Рютте, то последствия для мира окажутся фатальными.

Сегодня, 12 апреля, стало известно о возможном сотрудничестве в космосе между Россией и США. Целью такого партнерства может стать совместное создание базы на Марсе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у России якобы есть планы на размещение ядерного оружия (ЯО) в космосе. Своими мыслями он поделился в интервью немецкой газете. «Россия, по-видимому, изучает возможность размещения в космосе ядерного оружия, способного одним махом уничтожить сотни спутников», — передает слова Рютте издание Welt am Sonntag. Он также допускает, что в этом случае Россия якобы может применить ЯО против космических спутников западных государств. Если это произойдет, считает Рютте, то последствия для мира окажутся фатальными. Сегодня, 12 апреля, стало известно о возможном сотрудничестве в космосе между Россией и США. Целью такого партнерства может стать совместное создание базы на Марсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...