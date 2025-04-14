Лева Би-2 повторно стал иноагентом из-за многомиллионного бизнеса в России

Министерство юстиции России обновило информацию в реестре иноагентов, добавив к карточке рокера Егора Бортника (Лева Би-2) (признан в РФ иноагентом) новое имя Игорь Бортник (признан в РФ иноагентом). Это имя музыкант использовал для ведения бизнеса в России.
«Минюст дополнил карточку Егора Бортника* (Левы Би-2*) в реестре иноагентов еще одним именем рокера — Игорь Бортник*», — пишет Life.ru. По их данным, дополнение списка этим именем позволит закрыть лазейку, которую музыкант использовал для ведения бизнеса в России и получения миллионного дохода для финансирования своей деятельности.
За 2024 год компания Александра Умана (Шуры Би-2) и Игоря Бортника* показала доход в размере два миллиона рублей. Это свидетельствует о том, что бизнес продолжает функционировать, несмотря на статус Левы* и выезд группы с территории России.
Ранее Егор Бортник* фигурировал в официальных документах под разными именами, что позволяло его компании ООО «Группа Би-2» продолжать работу в России несмотря на статус иноагента. С изменениями в реестре Минюст устраняет возможность для подобных манипуляций, стремясь к более строгому контролю над лицами с данным статусом.
*Егор Бортник, Игорь Бортник, Лева Би-2 — признаны Минюстом РФ иноагентами
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