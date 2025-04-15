Свердловчанам станет доступен бесплатный мобильный интернет

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Обнулять трафик на некоторых сайтах начнут с 15 апреля
Обнулять трафик на некоторых сайтах начнут с 15 апреля Фото:

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне жители Свердловской области смогут использовать бесплатный мобильный интернет на сайтах, где рассказывают о подвигах героев, и поделиться историями о своих близких, жизнь которых была неразрывно связана с событиями тех лет. С 15 апреля «МегаФон» обнуляет трафик на наиболее популярные ресурсы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора.

«В преддверии юбилея Победы все больше людей обращаются к семейным архивам, вспоминают истории близких, изучают письма с фронта. Мы хотим, чтобы эти моменты были доступны каждому — без оглядки на гигабайты. Обнуляя трафик на тематические сайты, мы снимаем барьеры и поддерживаем стремление людей сохранить и передать эту память дальше», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Функция будет работать до 30 июня. Безлимит распространяется на восемь сайтов, где можно получить архивные документы о призыве или награждении своих близких, воевавших в 1940-е, поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн, прочитать трогательные письма с фронта и изучить другую информацию.

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В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне жители Свердловской области смогут использовать бесплатный мобильный интернет на сайтах, где рассказывают о подвигах героев, и поделиться историями о своих близких, жизнь которых была неразрывно связана с событиями тех лет. С 15 апреля «МегаФон» обнуляет трафик на наиболее популярные ресурсы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора. «В преддверии юбилея Победы все больше людей обращаются к семейным архивам, вспоминают истории близких, изучают письма с фронта. Мы хотим, чтобы эти моменты были доступны каждому — без оглядки на гигабайты. Обнуляя трафик на тематические сайты, мы снимаем барьеры и поддерживаем стремление людей сохранить и передать эту память дальше», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских. Функция будет работать до 30 июня. Безлимит распространяется на восемь сайтов, где можно получить архивные документы о призыве или награждении своих близких, воевавших в 1940-е, поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн, прочитать трогательные письма с фронта и изучить другую информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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