Свердловчанам станет доступен бесплатный мобильный интернет

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне жители Свердловской области смогут использовать бесплатный мобильный интернет на сайтах, где рассказывают о подвигах героев, и поделиться историями о своих близких, жизнь которых была неразрывно связана с событиями тех лет. С 15 апреля «МегаФон» обнуляет трафик на наиболее популярные ресурсы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора.
«В преддверии юбилея Победы все больше людей обращаются к семейным архивам, вспоминают истории близких, изучают письма с фронта. Мы хотим, чтобы эти моменты были доступны каждому — без оглядки на гигабайты. Обнуляя трафик на тематические сайты, мы снимаем барьеры и поддерживаем стремление людей сохранить и передать эту память дальше», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Функция будет работать до 30 июня. Безлимит распространяется на восемь сайтов, где можно получить архивные документы о призыве или награждении своих близких, воевавших в 1940-е, поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн, прочитать трогательные письма с фронта и изучить другую информацию.
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