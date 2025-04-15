«Все к лучшему»: Алсу упрекнула организаторов в срыве концерта в Екатеринбурге

Концерт певицы Алсу отменили в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Алсу планировала выступить в Екатеринбурге 18 апреля
Алсу планировала выступить в Екатеринбурге 18 апреля Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт певицы Алсу (настоящая фамилия Абрамова). Сама артистка сообщила, что виновниками этого стали организаторы.

«К сожалению, вынуждена сообщить, что концерт в Екатеринбурге 18 апреля не состоится по независящим от меня причинам. К сожалению, не были выполнены условия договора со стороны организатора. Верю в то, что „все, что ни делается, все к лучшему“», — написала певица в соцсетях.

«Екатеринбург-ЭКСПО», где должен был пройти концерт, попросил зрителей вернуть билеты по месту их приобретения. «Все деньги за билеты будут возвращены», — уточнили представители площадки.

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В Екатеринбурге отменили концерт певицы Алсу (настоящая фамилия Абрамова). Сама артистка сообщила, что виновниками этого стали организаторы. «К сожалению, вынуждена сообщить, что концерт в Екатеринбурге 18 апреля не состоится по независящим от меня причинам. К сожалению, не были выполнены условия договора со стороны организатора. Верю в то, что „все, что ни делается, все к лучшему“», — написала певица в соцсетях. «Екатеринбург-ЭКСПО», где должен был пройти концерт, попросил зрителей вернуть билеты по месту их приобретения. «Все деньги за билеты будут возвращены», — уточнили представители площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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