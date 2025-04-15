«Все к лучшему»: Алсу упрекнула организаторов в срыве концерта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт певицы Алсу (настоящая фамилия Абрамова). Сама артистка сообщила, что виновниками этого стали организаторы.
«К сожалению, вынуждена сообщить, что концерт в Екатеринбурге 18 апреля не состоится по независящим от меня причинам. К сожалению, не были выполнены условия договора со стороны организатора. Верю в то, что „все, что ни делается, все к лучшему“», — написала певица в соцсетях.
«Екатеринбург-ЭКСПО», где должен был пройти концерт, попросил зрителей вернуть билеты по месту их приобретения. «Все деньги за билеты будут возвращены», — уточнили представители площадки.
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