Стоимость приготовления пасхального кулича в Свердловской области выросла на 37,1% за два года. Корреспондент URA.RU сравнил цены на ингредиенты и выяснил, как они изменились с 2023 года.
На один небольшой кулич, судя по рецептам, описанным в открытых источниках, требуется мука, сахар, молоко, яйца, сливочное масло. В 2023 году стоимость домашнего пасхального хлеба составляла 160,6 рубля, а в 2025 году выросла до 220,2 рубля.
За это время цены на составляющие изменились так: молоко подорожало на 38,5%, сахар — на 15%, мука — на 14,1%, а десяток яиц — на 25,9%. В два раза дороже стало стоить сливочное масло, прирост в цене для него составил 50,6%.
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