Стало известно, были ли сорваны сроки запуска нового «Суперджета»

«Ростех» опроверг новости о срыве сроков сертификации отечественного SJ-100
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Сроки сертификации импортозамещенного SJ-100 не были сорваны
Сроки сертификации импортозамещенного SJ-100 не были сорваны Фото:

Сообщения о переносе сроков сертификации импортозамещенного «Суперджета-100» не соответствуют действительности. Все процедуры пройдут вовремя, заявила пресс-служба «Ростеха».

«SJ-100 будет сертифицирован в срок... Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании», — говорится в сообщении госкорпорации в telegram-канале.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал, что ускорение работ по импортозамещению в авиастроении, в том числе для самолетов SJ-100, должно идти без ущерба для безопасности. По его словам, полет «Суперджета» с отечественными двигателями стал возможен благодаря масштабной замене иностранных компонентов на российские аналоги и усилиям специалистов по созданию необходимых технологий. Самолет уже совершил свой первый полет. Кадры ранее были опубликованы «Ростехом».

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Сообщения о переносе сроков сертификации импортозамещенного «Суперджета-100» не соответствуют действительности. Все процедуры пройдут вовремя, заявила пресс-служба «Ростеха». «SJ-100 будет сертифицирован в срок... Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании», — говорится в сообщении госкорпорации в telegram-канале. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал, что ускорение работ по импортозамещению в авиастроении, в том числе для самолетов SJ-100, должно идти без ущерба для безопасности. По его словам, полет «Суперджета» с отечественными двигателями стал возможен благодаря масштабной замене иностранных компонентов на российские аналоги и усилиям специалистов по созданию необходимых технологий. Самолет уже совершил свой первый полет. Кадры ранее были опубликованы «Ростехом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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