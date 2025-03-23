Депутаты Нижневартовска вновь собираются поднять вопрос о поставщиках школьного питания

Депутаты думы Нижневартовска намерены вернуться к вопросу об организации школьного питания в разговоре с чиновниками городской администрации. Об этом свидетельствует повестка думского комитета по социальным вопросам.
«Депутаты рассмотрят вопрос „О результатах выездного заседания рабочей группы комитета по социальным вопросам от 05.03.2025 года по вопросу „Об организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижневартовска“, — следует из анонса повестки заседания комитета. Доклад будет озвучен 26 марта.
Депутат Сергей Землянкин в разговоре с URA.RU заявил, что обеспокоен тем фактом, что закупки на организацию школьного питания выигрывают иногородние поставщики, которые еще и демпингуют на стоимости услуг. «Иногородние поставщики значительно снижают суммы контрактов на обеспечение питанием нескольких городских школ. Не могут же они работать себе в убыток, ведь эти фирмы никто не субсидирует. Логично, что будет страдать качество. Школьное питание должно стать ответственностью муниципалитета, для этого необходимо создать свое, бюджетное учреждение, о чем я говорю с осени», — считает Землянкин.
Оператор социального питания из Кирова — ООО «РД Групп», например, с 1 апреля будет обслуживать лицей №1 имени Пушкина. Начальную цену контракта на поставку питания он уронил на 43%, с почти 29 до 16, 5 миллионов рублей. За эти деньги будут кормить детей до 11 июля
С января эта же компания взялась за работу в Нижневартовской школе для обучающихся с ОВЗ. Изначальную цену контракта, который действует до конца февраля 2026 года, снизили на четверть — с 20 до 15 миллионов рублей.
По данным источника URA.RU, знакомого с рынком услуг школьного питания, это предприятие может иметь аффилированность с компанией «Дан», зарегистрированной в Коми. Фирма «Дан» внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Также эти фирмы попадали в зону внимания федеральной антимонопольной службы за сговор на торгах в республике Коми.
ООО «РД Групп» направлен запрос, сможет ли предприятие на имеющиеся по контракту средства обеспечить качественным питанием школьников Нижневартовска. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске местный поставщик «Комбинат питания социальных учреждений» потерял свои контракты в связи с коррупционными схемами, в которых принимал участие руководитель Владимир Валетов. В данный момент он находится в СИЗО. На смену комбинату пришел иногородний поставщик — «Азбука питания», Роспотребнадзор выявил в его работе санитарные нарушения, а родители жаловались на качество приготовленных блюд.
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