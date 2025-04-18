Сын 83-летнего пенсионера, осужденного в Литве за шпионаж, просит помощи Путина

Сын 83-летнего пенсионера, осужденного в Литве по обвинению в шпионаже в пользу РФ, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении отца и его возвращении на родину. Ранее его отца литовский суд приговорил к восьми годам и шести месяцам тюрьмы.
«Я бы хотел, чтобы нам помогли в освобождении моего отца. Я обращаюсь к президенту Российской Федерации с просьбой содействовать в возвращении моего отца в Россию. У него внуки здесь, мои дети», — подчеркнул Дмитрий. Его слова передает RT. Он отметил, что семья обеспокоена состоянием здоровья пенсионера и считает приговор несправедливым.
Мановаса арестовали в январе 2024 года. По версии гособвинения, с 2018 по 2024 год он собирал «несекретную, но важную информацию» для военной разведки РФ и передавал ее за деньги. Доказательства об его причастности к «шпионажу» засекречены, поэтому о них ничего неизвестно. К тому же процесс проходил в закрытом режиме. 10 апреля Шяуляйский окружной суд в Литве приговорил 83-летнего Мановаса к восьми годам и шести месяцам тюрьмы. При этом его не было на самом заседании суда из-за проблем со здоровьем.
Эдуардас Мановас — литовский и российский гражданин. Он родился в Литве, но был депортирован в детстве. Вернулся в Литву 20 лет назад, занимался общественной деятельностью, состоял в консервативной партии, из которой был исключен после возбуждения дела о «шпионаже». Сын Мановаса не имеет связи с отцом с момента ареста в январе 2024 года и узнает о его состоянии из СМИ. По его словам, у отца в СИЗО серьезные проблемы со здоровьем. В феврале Мановас частично признал вину, что, по мнению сына, могло быть сделано под давлением.
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