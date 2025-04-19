Американский лидер Дональд Трамп осознает причины конфликта на Украине, но несмотря на это, в стране до сих пор присутствуют антироссийские настроения, которые мешают продвигать разумные идеи. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента [Дональда Трампа], они понимают первопричины конфликта [на Украине]. Но такой фон создан за последние годы и даже десятилетия, антироссийский фон, в той же Америке, в той же Европе. И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми согласны некоторые из руководителей, в том числе в Вашингтоне», — заявил Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Президент России Владимир Путин неоднократно возлагал ответственность за конфликт на Украине на западные элиты и правительство Киева. В своем послании к Федеральному собранию в феврале 2023 года он заявил, что власть в Киеве служит интересам третьих сторон, а Запад использует Украину против России. Путин предупредил, что с поставкой дальнобойного оружия угрозы для России будут увеличиваться. В декабре 2022 года он связывал конфликт с политикой Запада, направленной на «растаскивание исторической России». Президент также называл основными причинами начала спецоперации планы НАТО по расширению и отказ Киева соблюдать минские соглашения. Тогда западные страны осудили действия России, поддержали Украину и ввели санкции. На фоне этих событий Украина разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила мобилизацию.
В ходе своего выступления в МИД в июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил о готовности страны начать переговоры и прекратить огонь, если Украина выведет свои войска из ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые Россия включила в свой состав в сентябре 2022 года. Также Киев должен официально отказаться от планов на вступление в НАТО, признать в международных договорах статус Крыма, Севастополя и других упомянутых территорий как части России и и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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