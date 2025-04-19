«Жалкое зрелище»: Поплавская жестко раскритиковала Урганта за «гимн Израиля»

Выступление экс-телеведущего Ивана Урганта, на котором он перепел песню Олега Газманова «Москва», видоизменив под «гимн Израиля», является жалким зрелищем. Такое мнение выразила актриса Яна Поплавская.
«Акт отчаяния Ивана Урганта. Изуродовать песню, посвященную столице России — Москве. Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище», — написала Поплавская в своем telegram-канале. Она также разочаровалась в чувстве юмора Урганта, отметив, что чтение написанных другими шуток не равно «самому создать что-то стоящее».
Актриса также назвала «глумление над гимном Москвы» и «упоминания о Ашкелоне и Эйлате» верхом патриотизма, но только для истинного израильтянина. В заключение Поплавская подчеркнула, что Ургант действительно большой патриот, но другой Родины.
Ургант 16 апреля отпраздновал свой день рождения в Израиле. Он спел на нем песню Олега Газманова «Москва», переделанную под «гимн Израиля». Однако российская публика раскритиковала его выступление, назвав его «позором» и «надругательством над патриотической песней». В комментариях пользователи выразили свое удивление, как Ургант еще не стал иноагентом. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Дмитрия Пескова, назвав телеведущего «испуганным патриотом», передает «Царьград».
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