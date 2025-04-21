Повышенный скоростной режим введен на трассах М-4 и М-11

С 21 апреля 2025 года на скоростных участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится повышенный скоростной режим, а также отменяются зимние ограничения скорости. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».
На дороге М-11 «Нева» с 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга максимальная скорость увеличена до 130 км/ч. Аналогичный скоростной режим разрешен на участке обхода населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка (518–544 км) на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в «Автодоре», их сообщение приводит ТАСС.
В летний сезон максимальная разрешенная скорость на участке обхода Ефремова в Тульской области (296–322 км), а также на отрезке трассы М-4 «Дон» с 706 по 803 километр составит 110 км/ч для легковых и малотоннажных грузовых машин. Такие меры ввели после отмены зимних ограничений скорости для легковых автомобилей и грузового транспорта массой до 3,5 тонны.
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