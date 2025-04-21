В Челябинске ищут ловца птиц с зарплатой 140 тысяч рублей

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, предлагают работу вахтой с зарплатой 140 тысяч рублей за смену. Сотрудникам предстоит готовить птичники, ловить птиц и отправлять их в другой цех.
«Крупный птицевoдчеcкий комплекс, ведущей оcновную дeятельнocть в сфepe рaзвeдeния и пepеработки cельскoхозяйственной птицы, объявляет набоp нa дoлжнoсть ловца птиц нa ваxту c прoживaнием. Бeз опытa, мы научим!» — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Соискателям предлагается вахта продолжительностью от 20 до 60 рабочих дней в дневную или ночную смену по 11 часов с часовым перерывом на обед. Проживание, питание и спецодежда предоставляются работодателем. Кроме того, работникам обещают аванс раз в неделю по три тысячи рублей. На производстве готовы рассмотреть кандидатов старше 45 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!