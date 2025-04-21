В Челябинске ищут ловца птиц с зарплатой 140 тысяч рублей

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Челябинцам предлагают работать вахтой ловцом птиц
Челябинцам предлагают работать вахтой ловцом птиц Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, предлагают работу вахтой с зарплатой 140 тысяч рублей за смену. Сотрудникам предстоит готовить птичники, ловить птиц и отправлять их в другой цех.

«Крупный птицевoдчеcкий комплекс, ведущей оcновную дeятельнocть в сфepe рaзвeдeния и пepеработки cельскoхозяйственной птицы, объявляет набоp нa дoлжнoсть ловца птиц нa ваxту c прoживaнием. Бeз опытa, мы научим!» — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Соискателям предлагается вахта продолжительностью от 20 до 60 рабочих дней в дневную или ночную смену по 11 часов с часовым перерывом на обед. Проживание, питание и спецодежда предоставляются работодателем. Кроме того, работникам обещают аванс раз в неделю по три тысячи рублей. На производстве готовы рассмотреть кандидатов старше 45 лет.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, предлагают работу вахтой с зарплатой 140 тысяч рублей за смену. Сотрудникам предстоит готовить птичники, ловить птиц и отправлять их в другой цех. «Крупный птицевoдчеcкий комплекс, ведущей оcновную дeятельнocть в сфepe рaзвeдeния и пepеработки cельскoхозяйственной птицы, объявляет набоp нa дoлжнoсть ловца птиц нa ваxту c прoживaнием. Бeз опытa, мы научим!» — говорится в объявлении на сайте «Авито». Соискателям предлагается вахта продолжительностью от 20 до 60 рабочих дней в дневную или ночную смену по 11 часов с часовым перерывом на обед. Проживание, питание и спецодежда предоставляются работодателем. Кроме того, работникам обещают аванс раз в неделю по три тысячи рублей. На производстве готовы рассмотреть кандидатов старше 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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