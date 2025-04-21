Журналистку Барабаш* объявили в розыск

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Барабаш* распространяла фейки об армии России
Барабаш* распространяла фейки об армии России Фото:

Пушкинский городской суд Московской области вынес решение о розыске журналистки Екатерины Барабаш (признана в России иноагентом). Ее обвиняют в преднамеренном распространении заведомо недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — сказал источник, знакомый с делом. Его слова передает ТАСС. 

Согласно информации, предоставленной обвинением, в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года Барабаш разместила на своей странице в социальной сети три публикации, которые содержали заведомо недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, выдавая их за достоверные факты. Указанные материалы были открыты для просмотра неограниченному кругу пользователей. В ходе следственных мероприятий журналистка находилась под домашним арестом.

*Журналистка Екатерина Барабаш признана в РФ иностранным агентом

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Пушкинский городской суд Московской области вынес решение о розыске журналистки Екатерины Барабаш (признана в России иноагентом). Ее обвиняют в преднамеренном распространении заведомо недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — сказал источник, знакомый с делом. Его слова передает ТАСС.  Согласно информации, предоставленной обвинением, в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года Барабаш разместила на своей странице в социальной сети три публикации, которые содержали заведомо недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, выдавая их за достоверные факты. Указанные материалы были открыты для просмотра неограниченному кругу пользователей. В ходе следственных мероприятий журналистка находилась под домашним арестом. *Журналистка Екатерина Барабаш признана в РФ иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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