Журналистку Барабаш* объявили в розыск

Пушкинский городской суд Московской области вынес решение о розыске журналистки Екатерины Барабаш (признана в России иноагентом). Ее обвиняют в преднамеренном распространении заведомо недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — сказал источник, знакомый с делом. Его слова передает ТАСС.
Согласно информации, предоставленной обвинением, в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года Барабаш разместила на своей странице в социальной сети три публикации, которые содержали заведомо недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, выдавая их за достоверные факты. Указанные материалы были открыты для просмотра неограниченному кругу пользователей. В ходе следственных мероприятий журналистка находилась под домашним арестом.
*Журналистка Екатерина Барабаш признана в РФ иностранным агентом
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