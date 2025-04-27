Фомина неделя 2025: что можно и нельзя делать в поминальные дни

Фомина неделя — вторая неделя по Пасхе. В 2025 году она начинается 27 апреля в день Антипасхи и завершается 3 мая. В этот время проводятся поминальные обряды, нужно посещать кладбища и оставлять угощения для покинувших нас родных. О том, как правильно провести Фомину неделю, о приметах и запретах этих дней — в материале URA.RU.
История и смысл праздника Фомина неделя
В течение всей Фоминой недели православные верующие поминают усопших. Принято вспоминать о них с теплом, заказывать панихиды, ставить свечи за упокой в церкви, а также посещать могилы на кладбищах. Эта неделя названа в честь апостола Фомы. Он пожелал лично удостовериться в воскресении Иисуса Христа. Когда Спаситель явился ему и показал свои раны, Фома обрел крепкую веру. Воскликнув: «Господь мой и Бог мой!», апостол исповедал свою веру в Бога и Его Воскресение.
Дни Фоминой недели
Фомина неделя известна под различными названиями: Радоница, Поминальная неделя, Проводная неделя, а также Неделя обновления. В прошлом каждому дню этого периода наши предки приписывали особый смысл, сопровождая его определенными обычаями и ритуалами. Рассмотрим подробнее, какие традиции были связаны с каждым из дней Фоминой недели.
Фомино воскресение. «Антипасха», «Красная горка»
Первый день Радоницкой недели носит название Антипасха. В этот период, как и на Пасху, продолжается празднование Воскресения Христова. Праздник также известен под именем Красная горка.
С этого дня вновь разрешается проведение обрядов венчания, и традиционно многие пары выбирали для заключения брака именно этот день. Существовало поверье, что союз, созданный на Красную горку, будет долгим и счастливым. В богослужебной практике в Фомино воскресенье вспоминается евангельское событие явления воскресшего Христа апостолу Фоме. Он сомневался и желал лично удостовериться в истинности Воскресения.
Фомин понедельник. «Проводы»
Считается, что в Фомин понедельник усопшие отмечают Пасху, посещая дома, в которых когда-то жили. Родственники в этот день должны встретить их, угостить пасхальными куличами и крашеными яйцами, а затем проводить обратно. Таким образом, именно с этого дня начинается поминовение умерших близких.
Фомин вторник. «Радоница»
Во вторник, следующей за Светлой седмицей, православные христиане отмечают Радоницу — важнейший день поминовения усопших. В этот день принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы близких и украшать их. На могилы приносят различные угощения, сладости и крашеные яйца. Часть этих поминальных даров традиционно передают нуждающимся.
Радоница не предполагает скорби и печали, так как название праздника связано с радостью и родством. В этот день верующие вспоминают умерших с улыбкой, выражая радость по поводу их перехода в иную жизнь. Основная идея Радоницы — поделиться светлой радостью Христова Воскресения с теми, кто ушел из этого мира. Кроме того, во время поминовения принято обращаться к предкам с просьбами о благословении на брак, защите дома и даровании любви.
Фомина среда. «Сухая» среда, «Лысая» среда, «Громничная» среда
В этот день в храмах проходят поминальные богослужения. По народным приметам, на Фомину среду не следует заниматься посадкой и другими сельскохозяйственными работами, поскольку это может негативно сказаться на будущем урожае.
Фомин четверг
Считается, что в четверг в Фомину неделю души умерших посещают свои дома. В этот день им принято оказывать особое почтение. В одной из комнат специально организовывали угощения для духов, а окна в помещении оставляли открытыми. До рассвета вход в эту комнату был категорически запрещен.
Фомина пятница. «Проводная» пятница
В пятницу на Фому, завершив сельскохозяйственные работы, сельские жители сооружали чучело из сухих ветвей, после чего предавали его огню. Этот ритуал был призван уберечь будущий урожай от пагубного влияния сверхъестественных сил.
Фомина суббота. Дедова суббота. «Вьюнишник»
Дедова суббота завершает Фомину неделю, считаясь ее заключительным днем. В этот день на Руси было принято проводить обряд изгнания смерти и болезней. Жители деревень собирались на открытых пространствах и совместно произносили проклятия в адрес смерти. Считалось, что чем дольше и страшнее были эти заклинания, тем надежнее удавалось избавиться от недугов и продлить их отсутствие.
Что можно делать на Фомину неделю
В течение Фоминой недели принято начинать все дела с молитвы, обращаясь к Богу за поддержкой в их осуществлении. В этот период также молятся об упокоении усопших, выражая надежду на то, что их души найдут покой в Царстве Небесном. Традиция предписывает в эти дни умываться святой водой, поскольку считается, что это помогает избавиться от недугов. Помимо этого, поощряется оказание помощи нуждающимся.
Что нельзя делать на фомину неделю
Фомина неделя посвящена поминовению усопших, однако ее смысл заключается не в скорби, а в светлой памяти. В этот период рекомендуется отказаться от уныния и отчаяния, а вместо этого с благодарностью и любовью вспоминать покинувших нас близких, молиться о их упокоении и сохранять веру в жизнь вечную.
В течение Фоминой недели следует воздерживаться от ссор и конфликтных ситуаций, стремиться к внутренней гармонии и спокойствию. Рекомендуется отложить тяжелую работу, посвятив время отдыху и духовным размышлениям. Тем не менее, выполнение несложных домашних дел не возбраняется.
Согласно народным традициям, в этот период не устраивают шумных застолий и праздничных мероприятий в доме. Считается, что души ушедших возвращаются туда, где провели свою жизнь.
Народные приметы на Фомину неделю
Выпадение снега в Фомину неделю предвещает заморозки в мае. Появление грозы считается признаком будущего обильного урожая. Наши предки верили, что большое количество звезд в ночном небе предвещает высокую урожайность зерновых, фруктов и овощей. Внезапное понижение температуры говорит о неблагоприятных погодных условиях на ближайшую неделю. Появление тумана предвещает потепление, а сильный ветер может стать предвестником несчастья.
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