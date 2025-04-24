Красная горка 2025: 5 вещей, которые категорически нельзя делать 27 апреля

Красная горка — один из ярких дней народного календаря, тесно связанный с православной традицией. Его отмечают в первое воскресенье после Пасхи — в 2025 году это 27 апреля. Праздник символизирует окончательное прощание с зимой и обновление жизни, а еще это удачное время для свадеб. Откуда пошел этот день, какие обычаи с ним связаны и что нельзя делать на Красную горку — в материале URA.RU.
Что значит Красная горка и откуда пошло название
Праздник носит сразу несколько названий: Фомино воскресенье, Антипасха, а в народе — Красная горка. Церковное имя связано с апостолом Фомой, который не поверил в Воскресение Христа, пока сам не увидел его. Спустя восемь дней после Пасхи Иисус явился Фоме, и тот уверовал. Именно поэтому праздник символизирует укрепление веры, возвращение к духовным истокам и пасхальной радости.
Название «Антипасха» не стоит понимать как «противоположность Пасхи» — приставка «анти» в древнегреческом языке также означает «вместо» или «в повторение». Поэтому этот день — своего рода продолжение Пасхи, еще один повод для торжества и благодарности.
А вот название «Красная горка» уходит корнями в дохристианскую Русь. В древности слово «красная» означало «красивая», а «горка» — это возвышенность, куда в старину стекались деревенские гулянья. На пригорках первым таял снег, расцветала трава, и именно здесь молодежь собиралась встречать весну.
Церковные традиции
В церквях в это воскресенье в последний раз совершают литургию по пасхальному чину. Богослужения посвящены Воскресению Христову и апостолу Фоме. С этого дня в храмах снова разрешают венчания, поэтому Красная горка считается одним из лучших дней для свадьбы. Недаром в народе говорили: «Кто на Красную горку женится — тот всю жизнь счастливо проживет»
Народные обычаи: весна, песни и свадьбы
Несмотря на христианский смысл, Красная горка тесно переплетена с языческими обычаями. Это был день встречи весны: молодежь надевала нарядные одежды, собиралась на пригорках, водила хороводы, пела весенние песни — так называемые веснянки, и радовалась пробуждению природы.
Также этот день был временем сватовств и смотрины. Девушки и парни присматривались друг к другу: одевались ярко, танцевали, шутили — в общем, искали свою половинку. Те, кто уже нашел, шли свататься. Считалось, что пары, сосватанные на Красную горку, будут жить в любви и согласии.
Особое место занимал ритуал катания яиц с горки — символа зарождения новой жизни. Если яйцо катилось ровно и далеко — жди удачи. Если разбивалось или крутилось — возможны трудности. Со временем эта традиция приобрела и развлекательный характер.
Приметы и запреты на Красную горку
Как и у любого старинного праздника, у Красной горки есть свои приметы:
- Нельзя оставаться дома — особенно молодым: это сулит одиночество.
- Нельзя грустить и плакать, иначе невзгоды могут преследовать целый год.
- Нельзя копать землю или заниматься тяжелым физическим трудом — считалось, что в этот день «просыпается земля» и ее лучше не тревожить.
- Старую одежду надевать нельзя, особенно серую и темную. Рекомендуется одеваться в яркие цвета, особенно в красное — на счастье и благополучие.
- Принято устраивать богатый стол, а в гости идти не с пустыми руками.
Что подавали к столу
Праздничное застолье включало крашеные яйца, особенно зеленого и желтого цвета (символы весны и солнца), куличи, творожную пасху, пироги и домашний хлеб. Хозяйки старались удивить гостей угощениями, а молодоженам и их родственникам несли подарки и пожелания счастья.
Факты о свадьбах на Красную горку
На Руси существовал обычай, что родители невесты при первом визите сватов обязательно должны были отказать. Только после повторной просьбы давалось согласие.
- В некоторых регионах невесту прятали, и ее должны были «найти» подруги и привести к родителям.
- Свадьбы старались играть в нечетные даты, особенно в среду, четверг или воскресенье. Вторник считался неблагоприятным днем для бракосочетания.
- Наряд невесты состоял из двух костюмов: венчального скромного и праздничного — красного, расшитого жемчугом и золотом. Вес такого платья мог достигать 15 кг.
- Обручальные кольца в старину носили на указательном пальце, у мужчины оно было золотым, у женщины — серебряным.
- Роль «тамады» исполнял дружка — весельчак, друг жениха. Гости должны были его «ругать», а он — отвечать остроумными шутками. Считалось, если дружку не задразнить — свадьба будет несчастливой.
Как отметить Красную горку в 2025 году
В 2025 году Красная горка выпадает на 27 апреля, и, как всегда, станет символом весны, любви, веры и обновления. Этот праздник — повод собраться всей семьей, вспомнить обычаи предков, побывать в храме, порадоваться жизни и, возможно, найти свою судьбу.
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