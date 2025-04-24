Красная горка 2025: 5 вещей, которые категорически нельзя делать 27 апреля

Антипасху или Красную горку отмечают 27 апреля 2025
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Красная горка — это один из самых ярких и символичных весенних праздников в русской традиции
Красная горка — это один из самых ярких и символичных весенних праздников в русской традиции Фото:

Красная горка — один из ярких дней народного календаря, тесно связанный с православной традицией. Его отмечают в первое воскресенье после Пасхи — в 2025 году это 27 апреля. Праздник символизирует окончательное прощание с зимой и обновление жизни, а еще это удачное время для свадеб. Откуда пошел этот день, какие обычаи с ним связаны и что нельзя делать на Красную горку — в материале URA.RU.

Что значит Красная горка и откуда пошло название

Праздник носит сразу несколько названий: Фомино воскресенье, Антипасха, а в народе — Красная горка. Церковное имя связано с апостолом Фомой, который не поверил в Воскресение Христа, пока сам не увидел его. Спустя восемь дней после Пасхи Иисус явился Фоме, и тот уверовал. Именно поэтому праздник символизирует укрепление веры, возвращение к духовным истокам и пасхальной радости.

Название «Антипасха» не стоит понимать как «противоположность Пасхи» — приставка «анти» в древнегреческом языке также означает «вместо» или «в повторение». Поэтому этот день — своего рода продолжение Пасхи, еще один повод для торжества и благодарности.

А вот название «Красная горка» уходит корнями в дохристианскую Русь. В древности слово «красная» означало «красивая», а «горка» — это возвышенность, куда в старину стекались деревенские гулянья. На пригорках первым таял снег, расцветала трава, и именно здесь молодежь собиралась встречать весну.

Церковные традиции

В церквях в это воскресенье в последний раз совершают литургию по пасхальному чину. Богослужения посвящены Воскресению Христову и апостолу Фоме. С этого дня в храмах снова разрешают венчания, поэтому Красная горка считается одним из лучших дней для свадьбы. Недаром в народе говорили: «Кто на Красную горку женится — тот всю жизнь счастливо проживет»

Народные обычаи: весна, песни и свадьбы

Несмотря на христианский смысл, Красная горка тесно переплетена с языческими обычаями. Это был день встречи весны: молодежь надевала нарядные одежды, собиралась на пригорках, водила хороводы, пела весенние песни — так называемые веснянки, и радовалась пробуждению природы.

Также этот день был временем сватовств и смотрины. Девушки и парни присматривались друг к другу: одевались ярко, танцевали, шутили — в общем, искали свою половинку. Те, кто уже нашел, шли свататься. Считалось, что пары, сосватанные на Красную горку, будут жить в любви и согласии.

Особое место занимал ритуал катания яиц с горки — символа зарождения новой жизни. Если яйцо катилось ровно и далеко — жди удачи. Если разбивалось или крутилось — возможны трудности. Со временем эта традиция приобрела и развлекательный характер.

Приметы и запреты на Красную горку

Как и у любого старинного праздника, у Красной горки есть свои приметы:

  • Нельзя оставаться дома — особенно молодым: это сулит одиночество.
  • Нельзя грустить и плакать, иначе невзгоды могут преследовать целый год.
  • Нельзя копать землю или заниматься тяжелым физическим трудом — считалось, что в этот день «просыпается земля» и ее лучше не тревожить.
  • Старую одежду надевать нельзя, особенно серую и темную. Рекомендуется одеваться в яркие цвета, особенно в красное — на счастье и благополучие.
  • Принято устраивать богатый стол, а в гости идти не с пустыми руками.

Что подавали к столу

Праздничное застолье включало крашеные яйца, особенно зеленого и желтого цвета (символы весны и солнца), куличи, творожную пасху, пироги и домашний хлеб. Хозяйки старались удивить гостей угощениями, а молодоженам и их родственникам несли подарки и пожелания счастья.

Факты о свадьбах на Красную горку

На Руси существовал обычай, что родители невесты при первом визите сватов обязательно должны были отказать. Только после повторной просьбы давалось согласие.

  • В некоторых регионах невесту прятали, и ее должны были «найти» подруги и привести к родителям.
  • Свадьбы старались играть в нечетные даты, особенно в среду, четверг или воскресенье. Вторник считался неблагоприятным днем для бракосочетания.
  • Наряд невесты состоял из двух костюмов: венчального скромного и праздничного — красного, расшитого жемчугом и золотом. Вес такого платья мог достигать 15 кг.
  • Обручальные кольца в старину носили на указательном пальце, у мужчины оно было золотым, у женщины — серебряным.
  • Роль «тамады» исполнял дружка — весельчак, друг жениха. Гости должны были его «ругать», а он — отвечать остроумными шутками. Считалось, если дружку не задразнить — свадьба будет несчастливой.

Как отметить Красную горку в 2025 году

В 2025 году Красная горка выпадает на 27 апреля, и, как всегда, станет символом весны, любви, веры и обновления. Этот праздник — повод собраться всей семьей, вспомнить обычаи предков, побывать в храме, порадоваться жизни и, возможно, найти свою судьбу.

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Красная горка — один из ярких дней народного календаря, тесно связанный с православной традицией. Его отмечают в первое воскресенье после Пасхи — в 2025 году это 27 апреля. Праздник символизирует окончательное прощание с зимой и обновление жизни, а еще это удачное время для свадеб. Откуда пошел этот день, какие обычаи с ним связаны и что нельзя делать на Красную горку — в материале URA.RU. Что значит Красная горка и откуда пошло название Праздник носит сразу несколько названий: Фомино воскресенье, Антипасха, а в народе — Красная горка. Церковное имя связано с апостолом Фомой, который не поверил в Воскресение Христа, пока сам не увидел его. Спустя восемь дней после Пасхи Иисус явился Фоме, и тот уверовал. Именно поэтому праздник символизирует укрепление веры, возвращение к духовным истокам и пасхальной радости. Название «Антипасха» не стоит понимать как «противоположность Пасхи» — приставка «анти» в древнегреческом языке также означает «вместо» или «в повторение». Поэтому этот день — своего рода продолжение Пасхи, еще один повод для торжества и благодарности. А вот название «Красная горка» уходит корнями в дохристианскую Русь. В древности слово «красная» означало «красивая», а «горка» — это возвышенность, куда в старину стекались деревенские гулянья. На пригорках первым таял снег, расцветала трава, и именно здесь молодежь собиралась встречать весну. Церковные традиции В церквях в это воскресенье в последний раз совершают литургию по пасхальному чину. Богослужения посвящены Воскресению Христову и апостолу Фоме. С этого дня в храмах снова разрешают венчания, поэтому Красная горка считается одним из лучших дней для свадьбы. Недаром в народе говорили: «Кто на Красную горку женится — тот всю жизнь счастливо проживет» Народные обычаи: весна, песни и свадьбы Несмотря на христианский смысл, Красная горка тесно переплетена с языческими обычаями. Это был день встречи весны: молодежь надевала нарядные одежды, собиралась на пригорках, водила хороводы, пела весенние песни — так называемые веснянки, и радовалась пробуждению природы. Также этот день был временем сватовств и смотрины. Девушки и парни присматривались друг к другу: одевались ярко, танцевали, шутили — в общем, искали свою половинку. Те, кто уже нашел, шли свататься. Считалось, что пары, сосватанные на Красную горку, будут жить в любви и согласии. Особое место занимал ритуал катания яиц с горки — символа зарождения новой жизни. Если яйцо катилось ровно и далеко — жди удачи. Если разбивалось или крутилось — возможны трудности. Со временем эта традиция приобрела и развлекательный характер. Приметы и запреты на Красную горку Как и у любого старинного праздника, у Красной горки есть свои приметы: Что подавали к столу Праздничное застолье включало крашеные яйца, особенно зеленого и желтого цвета (символы весны и солнца), куличи, творожную пасху, пироги и домашний хлеб. Хозяйки старались удивить гостей угощениями, а молодоженам и их родственникам несли подарки и пожелания счастья. Факты о свадьбах на Красную горку На Руси существовал обычай, что родители невесты при первом визите сватов обязательно должны были отказать. Только после повторной просьбы давалось согласие. Как отметить Красную горку в 2025 году В 2025 году Красная горка выпадает на 27 апреля, и, как всегда, станет символом весны, любви, веры и обновления. Этот праздник — повод собраться всей семьей, вспомнить обычаи предков, побывать в храме, порадоваться жизни и, возможно, найти свою судьбу.
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