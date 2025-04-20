Светлая седмица 2025: что можно и что нельзя делать после Пасхи

Светлая седмица начнется у православных 21 апреля 2025
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Вся неделя после Пасхи Христовой должна быть наполнена радостью
Вся неделя после Пасхи Христовой должна быть наполнена радостью Фото:

Пасха — главный праздник для христиан. Он наполнен светом, радостью и глубоким смыслом. В 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, и сразу после нее начинается особая неделя — Светлая седмица. Это время, когда праздник продолжается, и радость от Воскресения Христова длится не один день, а всю неделю. Как проходят пасхальные дни, что можно и нельзя делать в Светлую седмицу — в материале URA.RU.

Что такое Светлая седмица и когда она проходит

Сразу после Пасхи начинается Светлая седмица (ее также называют Красной, Великой или Пасхальной). В 2025 году она стартует в понедельник 21 апреля и завершится в субботу 27 апреля, накануне Красной горки — первого воскресенья после Пасхи.

Эта неделя — особое время в церковном календаре. Оно посвящено радости, прощению и духовному очищению. Согласно древней традиции, установленной еще апостолами, в течение всей седмицы богослужения проходят в торжественной форме — песнопениями, с ежедневно открытыми Царскими вратами и крестными ходами. По преданию, на протяжении этих семи дней врата Рая остаются открытыми, а ангелы особенно близки к людям.

История Светлой седмицы: как появилась пасхальная неделя

Светлая седмица с древних времен считалась продолжением самого главного христианского праздника. Ее история начинается еще со времен первых учеников Иисуса — апостолов. Они верили, что радость о Воскресении Христа нельзя ограничивать одним днем, поэтому праздник продолжался всю неделю.

Раньше в эту неделю новокрещенные люди, которых крестили в Великую субботу, впервые участвовали в богослужениях, исповедовались, причащались и начинали новую, христианскую жизнь. Светлая седмица была для них как первый шаг в духовную зрелость.

На Русь эта традиция пришла вместе с христианством из Византии. С тех пор праздник Пасхи на Руси всегда отмечали с особым размахом: пели, радовались, угощались, катали яйца с горок, ходили в гости, устраивали хороводы. Каждый день этой недели имел свое название и свои традиции. Сейчас смысл остался прежним: Светлая седмица — это время радости, благодарности, прощения и душевного тепла. 

Символика Светлой седмицы: что означает артос, свечи и открытые врата

  • Артос — большой круглый хлеб, символизирующий Христа. Он освящается в Пасху и стоит в храме всю неделю, напоминая о Воскресении.
  • Открытые Царские врата — в храме они не закрываются до субботы. Это знак того, что каждый человек в эти дни может «войти» в Царствие Небесное.
  • Красные яйца — символ новой жизни и победы над смертью. Красят их именно в красный — цвет крови и возрождения.
  • Свеча — символ света, который победил тьму. На пасхальных службах свеча в руках — как знак личной встречи с воскресшим Христом.

Дни Светлой седмицы по традициям

Понедельник — Поливальный

Первый день после Пасхи получил в народе название Поливальный понедельник. Считалось, что обливание водой помогает очиститься от болезней и негатива. Люди обменивались пасхальными яйцами, угощали друг друга куличами, ходили в гости. Эта традиция особенно полюбилась детям и молодежи.

Вторник — Купальница

Светлый вторник, или Купальница, был временем веселых игр. В деревнях устраивали шумные гулянья, а опоздавших на утреннюю службу могли обрызгать холодной водой. Считалось, что такие обряды оздоровляют и очищают дух.

Среда — Хороводница

В этот день девушки водили хороводы, пели, устраивали веселые забавы. Работа в огороде или на поле в этот день считалась плохой приметой — урожай мог пострадать от града. Лучше было провести время в компании и радости.

Четверг — Навский

Известный как Навский четверг или Пасха усопших. В этот день вспоминали умерших, но не с грустью, а с добром и светлой памятью. Вешали полотенца на окна, оставляли двери открытыми — верили, что души родных приходят в гости. Важно было вспоминать только хорошее.

Пятница — Прощенный день

День примирения. Зятья традиционно шли к родителям жены, чтобы попросить благословения и прощения. В храмах вспоминали икону Богородицы «Живоносный источник», а освященной в этот день водой окропляли посевы на удачный урожай.

Суббота — Артос и завершение недели

В этот день в храмах раздают артос — освященный хлеб, который простоял всю неделю у иконы Христа. Его считали лечебным, поэтому хранили до следующей Пасхи. Ранее в народе устраивали игры с яйцами — катали крашенки с горок, стараясь сбить яйца соперников.

Воскресенье — Красная горка

Фомино воскресенье, Антипасха или Красная горка — особый день. Считалось, что именно в это воскресенье весна приходит в полную силу. Молодежь устраивала смотрины, сватовства и свадьбы — по поверьям, брак, заключенный в этот день, будет счастливым.

Что можно и что нельзя делать на Светлой седмице

Светлая седмица — это не только продолжение Пасхи, но и время с особым настроением. Неделя проходит под знаком радости, веселья и духовного обновления. Поэтому и правила на этот период немного отличаются от привычных церковных канонов.

В этот период можно:

  • Есть все — даже в среду и пятницу, когда обычно соблюдают пост. Пасхальные куличи, мясо, яйца, молочные продукты — все разрешено.
  • Причащаться — особенно тем, кто соблюдал Великий пост. Но делать это следует с миром в душе, без осуждения других.
  • Ходить в гости, поздравлять, радоваться — приветствуется все, что усиливает дух Пасхи.
  • Участвовать в крестных ходах — в храмах каждый день идут праздничные службы, а царские врата остаются открытыми всю неделю.
  • Раздавать артос — особый освященный хлеб, который считается обладающим целительной силой. Его можно взять в храме в субботу.

Что не стоит делать:

  • Не грустить и не унывать — печаль в эти дни считается неуместной. Надо радоваться жизни и Воскресению Христову.
  • Не венчаться и не устраивать свадьбы — для этого есть Красная горка, первое воскресенье после Пасхи.
  • Не работать в огороде и не заниматься тяжелым трудом — неделя посвящена духовному отдыху, а не земным заботам.
  • Не ходить на кладбища — принято считать, что усопшие «воскресают» вместе со всеми и находятся рядом. Поминать их стоит на Радоницу, на девятый день после Пасхи.
  • Не сквернословить и не ссориться — неделя должна пройти в доброте и согласии.

Популярные вопросы о Светлой седмице

Когда начинается и заканчивается Светлая седмица в 2025 году? Светлая седмица 2025 стартует 21 апреля, на следующий день после Пасхи, и длится до 27 апреля включительно, завершаясь Красной горкой.

Можно ли работать на Светлой седмице? Рекомендуется отложить тяжелые дела: уборку, строительство, ремонт, посадки. Неделя посвящена празднованию, молитве и радости.

Когда поминать умерших после Пасхи? Лучше всего это делать на Радоницу — девятый день после Пасхи. В 2025 году это 29 апреля. Светлая седмица — время жизни, а не скорби.

Можно ли венчаться на Светлой седмице? Нет. Венчания, свадьбы и другие подобные торжества переносятся на Красную горку, когда завершается праздничная неделя.

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Пасха — главный праздник для христиан. Он наполнен светом, радостью и глубоким смыслом. В 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, и сразу после нее начинается особая неделя — Светлая седмица. Это время, когда праздник продолжается, и радость от Воскресения Христова длится не один день, а всю неделю. Как проходят пасхальные дни, что можно и нельзя делать в Светлую седмицу — в материале URA.RU. Что такое Светлая седмица и когда она проходит Сразу после Пасхи начинается Светлая седмица (ее также называют Красной, Великой или Пасхальной). В 2025 году она стартует в понедельник 21 апреля и завершится в субботу 27 апреля, накануне Красной горки — первого воскресенья после Пасхи. Эта неделя — особое время в церковном календаре. Оно посвящено радости, прощению и духовному очищению. Согласно древней традиции, установленной еще апостолами, в течение всей седмицы богослужения проходят в торжественной форме — песнопениями, с ежедневно открытыми Царскими вратами и крестными ходами. По преданию, на протяжении этих семи дней врата Рая остаются открытыми, а ангелы особенно близки к людям. История Светлой седмицы: как появилась пасхальная неделя Светлая седмица с древних времен считалась продолжением самого главного христианского праздника. Ее история начинается еще со времен первых учеников Иисуса — апостолов. Они верили, что радость о Воскресении Христа нельзя ограничивать одним днем, поэтому праздник продолжался всю неделю. Раньше в эту неделю новокрещенные люди, которых крестили в Великую субботу, впервые участвовали в богослужениях, исповедовались, причащались и начинали новую, христианскую жизнь. Светлая седмица была для них как первый шаг в духовную зрелость. На Русь эта традиция пришла вместе с христианством из Византии. С тех пор праздник Пасхи на Руси всегда отмечали с особым размахом: пели, радовались, угощались, катали яйца с горок, ходили в гости, устраивали хороводы. Каждый день этой недели имел свое название и свои традиции. Сейчас смысл остался прежним: Светлая седмица — это время радости, благодарности, прощения и душевного тепла.  Символика Светлой седмицы: что означает артос, свечи и открытые врата Дни Светлой седмицы по традициям Понедельник — Поливальный Первый день после Пасхи получил в народе название Поливальный понедельник. Считалось, что обливание водой помогает очиститься от болезней и негатива. Люди обменивались пасхальными яйцами, угощали друг друга куличами, ходили в гости. Эта традиция особенно полюбилась детям и молодежи. Вторник — Купальница Светлый вторник, или Купальница, был временем веселых игр. В деревнях устраивали шумные гулянья, а опоздавших на утреннюю службу могли обрызгать холодной водой. Считалось, что такие обряды оздоровляют и очищают дух. Среда — Хороводница В этот день девушки водили хороводы, пели, устраивали веселые забавы. Работа в огороде или на поле в этот день считалась плохой приметой — урожай мог пострадать от града. Лучше было провести время в компании и радости. Четверг — Навский Известный как Навский четверг или Пасха усопших. В этот день вспоминали умерших, но не с грустью, а с добром и светлой памятью. Вешали полотенца на окна, оставляли двери открытыми — верили, что души родных приходят в гости. Важно было вспоминать только хорошее. Пятница — Прощенный день День примирения. Зятья традиционно шли к родителям жены, чтобы попросить благословения и прощения. В храмах вспоминали икону Богородицы «Живоносный источник», а освященной в этот день водой окропляли посевы на удачный урожай. Суббота — Артос и завершение недели В этот день в храмах раздают артос — освященный хлеб, который простоял всю неделю у иконы Христа. Его считали лечебным, поэтому хранили до следующей Пасхи. Ранее в народе устраивали игры с яйцами — катали крашенки с горок, стараясь сбить яйца соперников. Воскресенье — Красная горка Фомино воскресенье, Антипасха или Красная горка — особый день. Считалось, что именно в это воскресенье весна приходит в полную силу. Молодежь устраивала смотрины, сватовства и свадьбы — по поверьям, брак, заключенный в этот день, будет счастливым. Что можно и что нельзя делать на Светлой седмице Светлая седмица — это не только продолжение Пасхи, но и время с особым настроением. Неделя проходит под знаком радости, веселья и духовного обновления. Поэтому и правила на этот период немного отличаются от привычных церковных канонов. В этот период можно: Что не стоит делать: Популярные вопросы о Светлой седмице Когда начинается и заканчивается Светлая седмица в 2025 году? Светлая седмица 2025 стартует 21 апреля, на следующий день после Пасхи, и длится до 27 апреля включительно, завершаясь Красной горкой. Можно ли работать на Светлой седмице? Рекомендуется отложить тяжелые дела: уборку, строительство, ремонт, посадки. Неделя посвящена празднованию, молитве и радости. Когда поминать умерших после Пасхи? Лучше всего это делать на Радоницу — девятый день после Пасхи. В 2025 году это 29 апреля. Светлая седмица — время жизни, а не скорби. Можно ли венчаться на Светлой седмице? Нет. Венчания, свадьбы и другие подобные торжества переносятся на Красную горку, когда завершается праздничная неделя.
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