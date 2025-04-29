Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, ранен ребенок. Фото

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Дрон ВСУ прилетел в школьный автобус
Дрон ВСУ прилетел в школьный автобус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области дрон армии ВСУ ударил по школьному автобусу в Михайловском муниципальном округе. Ранения получил ребенок, за его состоянием следят медики. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

ЧП произошло в девятом часу утра, когда автобус вез детей в школу. «Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадал мальчик 2007 года рождения. У него ранение головы.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Пострадавшему ребенку медики оказывают всю необходимую помощь.

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В Запорожской области дрон армии ВСУ ударил по школьному автобусу в Михайловском муниципальном округе. Ранения получил ребенок, за его состоянием следят медики. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ЧП произошло в девятом часу утра, когда автобус вез детей в школу. «Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадал мальчик 2007 года рождения. У него ранение головы. Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Пострадавшему ребенку медики оказывают всю необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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