В Запорожской области дрон армии ВСУ ударил по школьному автобусу в Михайловском муниципальном округе. Ранения получил ребенок, за его состоянием следят медики. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ЧП произошло в девятом часу утра, когда автобус вез детей в школу. «Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадал мальчик 2007 года рождения. У него ранение головы.
Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Пострадавшему ребенку медики оказывают всю необходимую помощь.
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