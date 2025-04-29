Стала известна судьба россиян, попавших под авиаудар в Йемене

Российский экипаж Seven Pearls, попавший под авиаудар, находится в безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое россиян получили ранения при авиаударе США Фото:

Экипаж российского судна Seven Pearls, попавшего под авиаудар ВВС США в порту Йемена, не пострадал и находится в безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

«На Seven Pearls у йеменского порта остаются 19 россиян», — заявило агентство со ссылкой на дипломата. Там уточнили, что судно находится на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет и авиабомб.

При авиаударе по порту двое граждан России получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Еще один член экипажа был госпитализирован в больницу Саны — ему потребуется хирургическая операция на глазах. Обстановка на борту контролируется, угрозы для остальных членов команды нет.

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Экипаж российского судна Seven Pearls, попавшего под авиаудар ВВС США в порту Йемена, не пострадал и находится в безопасности. Об этом сообщило РИА Новости. «На Seven Pearls у йеменского порта остаются 19 россиян», — заявило агентство со ссылкой на дипломата. Там уточнили, что судно находится на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет и авиабомб. При авиаударе по порту двое граждан России получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Еще один член экипажа был госпитализирован в больницу Саны — ему потребуется хирургическая операция на глазах. Обстановка на борту контролируется, угрозы для остальных членов команды нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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