Происшествия Стала известна судьба россиян, попавших под авиаудар в Йемене Российский экипаж Seven Pearls, попавший под авиаудар, находится в безопасности 29 апреля 2025 в 14:43 Размер текста - 17 + Двое россиян получили ранения при авиаударе США Фото: Министерство обороны Великобритании Экипаж российского судна Seven Pearls, попавшего под авиаудар ВВС США в порту Йемена, не пострадал и находится в безопасности. Об этом сообщило РИА Новости. «На Seven Pearls у йеменского порта остаются 19 россиян», — заявило агентство со ссылкой на дипломата. Там уточнили, что судно находится на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет и авиабомб.



При авиаударе по порту двое граждан России получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Еще один член экипажа был госпитализирован в больницу Саны — ему потребуется хирургическая операция на глазах. Обстановка на борту контролируется, угрозы для остальных членов команды нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экипаж российского судна Seven Pearls, попавшего под авиаудар ВВС США в порту Йемена, не пострадал и находится в безопасности. Об этом сообщило РИА Новости. «На Seven Pearls у йеменского порта остаются 19 россиян», — заявило агентство со ссылкой на дипломата. Там уточнили, что судно находится на безопасном расстоянии от зоны поражения ракет и авиабомб. При авиаударе по порту двое граждан России получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Еще один член экипажа был госпитализирован в больницу Саны — ему потребуется хирургическая операция на глазах. Обстановка на борту контролируется, угрозы для остальных членов команды нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям