Крымский мост закрыли второй раз за день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины ограничений на Крымском мосту не уточняются
Причины ограничений на Крымском мосту не уточняются Фото:

Движение автотранспорта по Крымскому мосту во второй раз за день было приостановлено. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте. 

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении. Как уточняется, ранее мост уже перекрывался в четверг — с 2:08 до 7:45 по московскому времени.

Повторное закрытие движения подтверждено сообщением, опубликованным в 8:22 мск. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины ограничения движения пока официально не уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту во второй раз за день было приостановлено. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте.  "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении. Как уточняется, ранее мост уже перекрывался в четверг — с 2:08 до 7:45 по московскому времени. Повторное закрытие движения подтверждено сообщением, опубликованным в 8:22 мск. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины ограничения движения пока официально не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...