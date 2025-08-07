Украинские вооруженные формирования при поддержке киевских властей готовят провокацию на территории родильного дома в Краматорске. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет о возможном обстреле или подрыве медучреждения с последующим обвинением России.
«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с предполагаемым обстрелом или подрывом роддома в Краматорске — по аналогии с организованной ранее провокацией в Мариуполе», — заявил Кимаковский агентству ТАСС.
Он напомнил, что в 2022 году в мариупольском роддоме украинские военные разместили свой контингент, после чего объект оказался под ударами. «По моим данным, сейчас всё может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может быть больше», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ заняли здание роддома в Краматорске. По данным источников, на первых этажах находятся как военнослужащие украинской армии, так и представители иностранных формирований.
