Главы СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут на парад Победы в Москву

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев подтвердил, что главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Торжества запланированы на 9 мая.
«Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — сообщил Лебедев в ответ на вопрос о составе участников. Его слова приводит РИА Новости. Генсек СНГ выразил сожаление по поводу отсутствия представителей Украины и Молдавии на данном мероприятии.
Празднование будет посвящено одному из самых значимых событий в истории стран Содружества, отмечая значительную дату 80 лет со дня завершения Великой Отечественной войны. Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия Победы в Москву не приедут лидеры США и Германии, несмотря на приглашения, а также что Россия не приглашала представителей недружественных стран. Кроме того, в Молдавии обсуждается запрет праздничных мероприятий 9 мая, а Украина и ранее отказывалась участвовать в подобных торжествах, называя приглашения «спектаклем».
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