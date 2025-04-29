На свердловского экс-замминистра ЖКХ завели дело, он за границей

Бывшего замглавы минЖКХ Свердловской области Гайду подозревают во взятке
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Анатолий Гайда возглавлял областное министерство ЖКХ с 2014 по 2019 годы
Анатолий Гайда возглавлял областное министерство ЖКХ с 2014 по 2019 годы Фото:
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В отношении бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайды возбуждено уголовное дело. Информацию, изначально распространенную помощником депутата заксобрания Вячеслава Вегнера Никитой Соловьевым, URA.RU подтвердил источник. Гайду, по неофициальным данным, могут подозревать в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с июня по декабрь в 2020 году Гайда якобы содействовал неким должностным лицам в получении взятки в 1 млн рублей. В частности, был посредником между администрацией Дегтярска, мэр которого Вадим Пильников сейчас на скамье подсудимых, и предпринимателем Саррафом Мамедовым, учредителем компании «Жилые кварталы», который находится в СИЗО.

Дело возбуждено первоуральским следственным отделом областного СУ СКР, в основу легли оперативные материалы УЭБиПК областного ГУ МВД и УФСБ. Гайда занимал пост замминистра энергетики и ЖКХ с 2014 по 2019 годы. У него есть польское гражданство, сейчас находится за границей. Знакомый с Гайдой источник убежден, что обвинения в его адрес являются надуманными и это уголовное дело необходимо силовикам лишь для того, чтобы выйти на действующих и бывших влиятельных должностных лиц. В свердловском управлении Следственного комитета России комментировать информацию не стали.

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В отношении бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайды возбуждено уголовное дело. Информацию, изначально распространенную помощником депутата заксобрания Вячеслава Вегнера Никитой Соловьевым, URA.RU подтвердил источник. Гайду, по неофициальным данным, могут подозревать в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, с июня по декабрь в 2020 году Гайда якобы содействовал неким должностным лицам в получении взятки в 1 млн рублей. В частности, был посредником между администрацией Дегтярска, мэр которого Вадим Пильников сейчас на скамье подсудимых, и предпринимателем Саррафом Мамедовым, учредителем компании «Жилые кварталы», который находится в СИЗО. Дело возбуждено первоуральским следственным отделом областного СУ СКР, в основу легли оперативные материалы УЭБиПК областного ГУ МВД и УФСБ. Гайда занимал пост замминистра энергетики и ЖКХ с 2014 по 2019 годы. У него есть польское гражданство, сейчас находится за границей. Знакомый с Гайдой источник убежден, что обвинения в его адрес являются надуманными и это уголовное дело необходимо силовикам лишь для того, чтобы выйти на действующих и бывших влиятельных должностных лиц. В свердловском управлении Следственного комитета России комментировать информацию не стали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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