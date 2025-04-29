Стало известно, на каком языке общались военные КНДР и ВС РФ

Военные инструкторы, работающие на российских полигонах, где проходят обучение военнослужащие из КНДР, были обеспечены специальными разговорниками. Об этом сообщил российский инструктор в разговоре с журналисткой Мариной Ким. Соответсвующий сюжет опубликован на телеканале Соловьев Live.
На видеозаписи российский инструктор демонстрирует так называемую «шпаргалку», в которой содержатся различные корейские слова и фразы, предназначенные для облегчения коммуникации с военнослужащими КНДР. В частности, среди них можно увидеть такие, как «Стой!» — на корейском языке эта команда звучит как «Сот!» и записана русскими буквами, а также «Огонь!», что по-корейски произносится как «Сакек!».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил, что президент РФ Владимир Путин может рассмотреть возможность награждения северокорейских военнослужащих, принимавших участие в освобождении Курской области, передает RT. Особую роль бойцов КНДР отмечал и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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