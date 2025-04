Guardian: умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Майк Питерс умер от лейкоза на 67-м году жизни Фото: Размик Закарян © URA.RU Майк Питерс, вокалист валлийской рок-группы The Alarm и кавалер ордена Британской империи, скончался на 67-м году жизни от лерийкоза. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя благотворительной организации Love Hope Strength, созданной Питерсом вместе с супругой. Как отмечает издание, диагноз хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) был поставлен музыканту более тридцати лет назад. В прошлом году Питерсу пришлось отменить американский тур после выявления у него синдрома Рихтера — состояния, при котором ХЛЛ приобретает более агрессивное течение. После этого он проходил лечение в медицинском центре Christie NHS Foundation Trust в Манчестере. Майк Питерс родился 25 февраля 1959 года в Престатине (Великобритания). Известность пришла к нему в начале 1980-х годов благодаря участию в группе The Alarm и выходу таких композиций, как The Stand, 68 Guns и Strength. Коллектив неоднократно выступал на одной сцене с такими известными исполнителями, как U2 и Status Quo, а также принимал участие в концерте группы Queen на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

