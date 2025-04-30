Стало известно, кто будет представлять Индию на параде Победы вместо Моди

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх примет участие в праздновании Дня Победы в Москве вместо премьер-министра Нарендра Моди. Об этом сообщили источники, знакомые с подготовкой визита.
«Ранее российскую сторону проинформировали о том, что Индию будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх», — пишет ТАСС, ссылаясь на источники. Он будет представлять страну вместо Моди.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что индийский премьер не примет участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы. Причины такого решения он не назвал.
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