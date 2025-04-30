Стало известно, кто будет представлять Индию на параде Победы вместо Моди

ТАСС: Индию на праздновании Дня Победы в Москве будет представлять глава МО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вместо Моди (на фото) в Россию приедет Раджнатх Сингх
Вместо Моди (на фото) в Россию приедет Раджнатх Сингх Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх примет участие в праздновании Дня Победы в Москве вместо премьер-министра Нарендра Моди. Об этом сообщили источники, знакомые с подготовкой визита.

«Ранее российскую сторону проинформировали о том, что Индию будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх», — пишет ТАСС, ссылаясь на источники. Он будет представлять страну вместо Моди.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что индийский премьер не примет участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы. Причины такого решения он не назвал. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх примет участие в праздновании Дня Победы в Москве вместо премьер-министра Нарендра Моди. Об этом сообщили источники, знакомые с подготовкой визита. «Ранее российскую сторону проинформировали о том, что Индию будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх», — пишет ТАСС, ссылаясь на источники. Он будет представлять страну вместо Моди. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что индийский премьер не примет участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы. Причины такого решения он не назвал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...