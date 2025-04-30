Общество Спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге. Фото, видео 30 апреля 2025 в 18:11 Размер текста - 17 + На месте работают полицейские, гаишники и Росгвардия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге силовики съехались на Эльмаш к военной части рядом с торговым центром Veer Mall. ГАИ перекрыла движение по Бакинских Комиссаров, сообщил URA.RU очевидец. «Видела кинологов с собаками и Росгвардию. Не знаю, что произошло. Возможно, что-то обнаружили возле военной части», — сказал собеседник агентства. Людей в форме заметили и возле Veer Mall. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Из-за чего перекрыли дорогу, пока неясно Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге силовики съехались на Эльмаш к военной части рядом с торговым центром Veer Mall. ГАИ перекрыла движение по Бакинских Комиссаров, сообщил URA.RU очевидец. «Видела кинологов с собаками и Росгвардию. Не знаю, что произошло. Возможно, что-то обнаружили возле военной части», — сказал собеседник агентства. Людей в форме заметили и возле Veer Mall. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы будут опубликованы, как только поступят. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям