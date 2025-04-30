На месте работают полицейские, гаишники и Росгвардия
В Екатеринбурге силовики съехались на Эльмаш к военной части рядом с торговым центром Veer Mall. ГАИ перекрыла движение по Бакинских Комиссаров, сообщил URA.RU очевидец.
«Видела кинологов с собаками и Росгвардию. Не знаю, что произошло. Возможно, что-то обнаружили возле военной части», — сказал собеседник агентства.
Людей в форме заметили и возле Veer Mall. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
Из-за чего перекрыли дорогу, пока неясно
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