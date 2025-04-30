Спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге. Фото, видео

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Место убийства Ксении Каторгиной в Орджоникидзевском районе. Екатеринбург, полицейские, каски, полиция, оцепление, боевая готовность
На месте работают полицейские, гаишники и Росгвардия Фото:

В Екатеринбурге силовики съехались на Эльмаш к военной части рядом с торговым центром Veer Mall. ГАИ перекрыла движение по Бакинских Комиссаров, сообщил URA.RU очевидец.

«Видела кинологов с собаками и Росгвардию. Не знаю, что произошло. Возможно, что-то обнаружили возле военной части», — сказал собеседник агентства.

Людей в форме заметили и возле Veer Mall. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Из-за чего перекрыли дорогу, пока неясно
Из-за чего перекрыли дорогу, пока неясно
Фото:

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В Екатеринбурге силовики съехались на Эльмаш к военной части рядом с торговым центром Veer Mall. ГАИ перекрыла движение по Бакинских Комиссаров, сообщил URA.RU очевидец. «Видела кинологов с собаками и Росгвардию. Не знаю, что произошло. Возможно, что-то обнаружили возле военной части», — сказал собеседник агентства. Людей в форме заметили и возле Veer Mall. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы свердловских силовых структур. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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