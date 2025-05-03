«Давайте дадим шанс»: кинокритик высказался о трейлере «Простоквашино» режиссера Андреасяна

Кинокритик Александр Голубчиков призывает не рубить с плеча и не делать поспешных выводов о новой работе режиссера Сарика Андреасяна «Простоквашино». В Сети появился трейлер фильма и вызвал бурные обсуждения. Кинокритик в беседе с URA.RU напомнил, что многие работы российских режиссеров встречали с опасением.
«Давайте вспомним, когда выходил первый трейлер к "Домовенку Кузи", какой была реакция? Ай, ужас и кошмар! Это вообще нельзя выпускать! В итоге дети в восторге, фильм собрал больше миллиарда рублей в прокате. Для экранизации не самой популярной книги это выдающийся результат. Это первый миллиардер в активе у Андреасянов. И это семейное кино. Я уверен, что в случае с "Простоквашино" мы можем подходить с такой же позиции. Давайте дадим любому кино шанс, вне зависимости от того, кто его снимает. И финальное решение останется за зрителем», — призвал собеседник агентства.
Точно такое же неприятие было и «Чебурашки», после увиденного трейлера возмущались, что за «чудо-юдо» предлагается зрителям, напоминает кинокритик. В итоге фильм стал самым кассовым на текущий момент в истории отечественного кино.
Опубликованный трейлер «Простоквашино» вызвал волну критики. Так, часть зрителей возмутилась, что в главных ролях «любимцы» Сарика — его жена Лиза Моряк и Павел Прилучный, творческий дуэт которых появляется во многих работах режиссера. Другие увидели, что образы актеров как будто созданы с помощью искусственного интеллекта. Да и в целом к работам Андреасяна давно много вопросов.
Голубчиков отмечает, что «Простоквашино» — работа не только режиссера, а совместный проект ТНТ, «Союзмультфильма». «Поэтому уверяю, все, что касается изображений, персонажей и так далее, это все согласованные истории, они все соответствуют той концепции, которую предполагает „Союзмультфильм“ для своей вселенной мультгероев и их переноса на киноэкраны. Так что, если говорить про изображение, это дело вкуса и воображения. Если это не соответствует тому образу, который был нарисован в мультфильме, это еще ничего не значит. Образы формируются через массовую культуру», — заключил Голубчиков.
«Простоквашино» выйдет в прокат на новогодних каникулах — с 1 января 2026 года. В фильме снимались: Иван Охлобыстин, Антон Табаков, Павел Деревянко, Владимир Сычев, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов и другие.
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