03 мая 2025
02 мая 2025

Курганский борец победил в открытом чемпионате США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Америке прошел чемпионат по борьбе
В Америке прошел чемпионат по борьбе Фото:

Борец из Шадринска (Курганская область) Александр Серебринников стал победителем открытого чемпионата Америки по греко-римской борьбе. Об этом рассказали в городской спортшколе имени Поддубного.

«Серебринников завоевал золотую медаль в весовой категории 62 кг на чемпионате по греко-римской борьбе для „мастеров“. Соревнования проходили в Лас-Вегасе», — сообщается в паблике спортшколы имени Поддубного во «ВКонтакте».

Согласно открытым данным, Серебринников внес большой вклад в развитие спорта на посту руководителя федерации спортивной борьбы Шадринска. Он также занимается благотворительными проектами по поддержке городских соревнований. 

Серебринников завоевал золотую медаль
Серебринников завоевал золотую медаль
Фото:

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Борец из Шадринска (Курганская область) Александр Серебринников стал победителем открытого чемпионата Америки по греко-римской борьбе. Об этом рассказали в городской спортшколе имени Поддубного. «Серебринников завоевал золотую медаль в весовой категории 62 кг на чемпионате по греко-римской борьбе для „мастеров“. Соревнования проходили в Лас-Вегасе», — сообщается в паблике спортшколы имени Поддубного во «ВКонтакте». Согласно открытым данным, Серебринников внес большой вклад в развитие спорта на посту руководителя федерации спортивной борьбы Шадринска. Он также занимается благотворительными проектами по поддержке городских соревнований. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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