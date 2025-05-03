Борец из Шадринска (Курганская область) Александр Серебринников стал победителем открытого чемпионата Америки по греко-римской борьбе. Об этом рассказали в городской спортшколе имени Поддубного.
«Серебринников завоевал золотую медаль в весовой категории 62 кг на чемпионате по греко-римской борьбе для „мастеров“. Соревнования проходили в Лас-Вегасе», — сообщается в паблике спортшколы имени Поддубного во «ВКонтакте».
Согласно открытым данным, Серебринников внес большой вклад в развитие спорта на посту руководителя федерации спортивной борьбы Шадринска. Он также занимается благотворительными проектами по поддержке городских соревнований.
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